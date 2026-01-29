《NOWNEWS今日新聞》為各整理今（29）日的娛樂新聞搶先看，女星大S的前夫汪小菲再婚台灣網紅馬筱梅（Mandy），她在去年順利懷孕，如今大腹便便已經快生了。百萬YouTuber阿滴公開驗血報告，表示他體內名為「IGE」的免疫球蛋白嚴重超標，健康狀況亮紅燈。BLACKPINK成員Rosé近日在節目上大談戀愛故事，自爆曾被前任PUA，還曾為了約會上網買假髮，扮成老奶奶才敢出門。
📌汪小菲老婆快生了！馬筱梅親媽飛中國 協助照顧大S兒女讓她安胎
汪小菲與大S離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，兩人即將迎來第一胎。馬筱梅近日直播分享待產近況，表示因汪小菲常出差，自己計畫回台灣坐月子，家人朋友較方便照顧，但休養結束後仍會帶寶寶回北京生活。而大S過世後留下一雙寶貝兒女目前和馬筱梅同住，馬筱梅透露母親近期也飛往中國幫忙照看小孩了，讓她可以多休息安胎。
📌百萬YouTuber阿滴健康亮紅燈！驗血1數值嚴重超標 身體出現異常
百萬YouTuber阿滴昨日透過IG短片分享健檢結果出現嚴重紅字，他表示先前因皮膚不適就醫，順便抽血檢查，沒想到隔天立刻接到醫院來電，要求他馬上回診。原來報告顯示他體內關於免疫球蛋白「IGE」的數值超標，代表他在嚴重過敏的狀態，醫師說一般人數值大約100左右，嚴重過敏者可能達1000，而阿滴竟測出2500，讓他自嘲彷彿動漫主角，「我的能力值超過了這個機器可以測驗的上限。」
📌Rosé自爆曾被前任PUA！為約會上網買假髮 扮成老奶奶才敢出門
BLACKPINK成員Rosé近日接受歐美節目訪談，一改在韓國發展時的保守態度，公開大聊感情故事。Rosé坦承自己曾被前任PUA過，讓她一度身陷自我懷疑的狀態。另外，Rosé也曾分享自己為了出門約會不被狗仔偷拍，會上網買假髮、長輩的衣服扮成老奶奶，這樣才有勇氣出門約會，就是希望能保護戀情不被打擾。
影片來源：Call Her Daddy YouTube
