NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前夕爆發開季以來最大震撼彈。根據ESPN權威記者 Shams Charania報導，兩屆MVP 「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo） 已經正式向密爾瓦基公鹿隊表態，在雙方合作超過12年後，現在是分道揚鑣的時候了。這份公開的交易請求瞬間讓全聯盟陷入瘋狂，目前以金州勇士、明尼蘇達灰狼、邁阿密熱火、紐約尼克為首的四支球隊已被視為最認真的競爭者。知名記者Chris Mannix指出，金州勇士為了把握柯瑞（Stephen Curry）最後的奪冠窗口，已準備好一份極具競爭力的報價。消息指出，勇士願意送出吉米·巴特勒（Jimmy Butler）與先前已請求交易的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）作為核心酬碼，並附帶多枚未來的首輪選秀權，以換取字母哥加盟。由於巴特勒目前正因ACL傷勢賽季報銷，他的高額到期合約對急需清出薪資空間並進入重建的公鹿而言極具吸引力。此外，勇士手中掌握 2030 年後所有選秀權，這也成為他們在競爭中的巨大優勢。Shams報導指出，公鹿隊目前戰績僅18勝27負，排在東區第12名，糟糕的表現與球隊未來的模糊方向是導致字母哥心灰意冷的主因。交易傳聞與戰績壓力導致更衣室氣氛降至冰點。先前在對陣森林狼的比賽中，密爾瓦基主場球迷對落後31分的公鹿發出噓聲，字母哥在場上得分後甚至直接回敬球迷，顯示與這座城市的關係已出現裂痕。清倉大拍賣： 隨著字母哥要求離隊，公鹿已開始積極推銷波提斯（Bobby Portis）與凱爾·庫茲馬（Kyle Kuzma），準備進入徹底重建。現年31歲的字母哥，原定有資格在今年10月簽下一份4年2.75 億美元的超級頂薪合約。然而，隨著交易請求的提出，他極大機率會放棄2027年價值628 萬美元的球員選項，尋求在更具競爭力的球隊延續職業生涯。目前除了勇士外，熱火、灰狼與尼克 也在積極籌備籌碼。這場「字母哥爭奪戰」預計將在 2 月 5 日交易截止日前進入白熱化階段。