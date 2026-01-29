我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前距離截止日僅剩數日，熱火隊是否會為了這名兩屆MVP掏空所有家底，已成為全聯盟最熱門的話題。（圖／路透／達志影像）

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數計時，邁阿密熱火隊總裁派特·萊利（Pat Riley）似乎準備好要扣動交易扳機。根據ESPN記者Shams Charania報導，「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）已準備好尋找新東家，而熱火隊被視為最有機會在截止日前達成交易的球隊，他們將會給出當家後衛希羅（Tyler Herro）、新人中鋒韋爾（Kel'el Ware）加上多個首輪選秀權作為籌碼。熱火隊過去幾年因未能在球星爭奪戰（如里拉德、杜蘭特）中勝出而令球迷失望，但這次萊利顯然將阿德托昆博視為值得「射月（Shoot the Moon）」的頂級巨星。報導指出，熱火隊目前擁有的年輕天賦組合，讓他們在與公鹿隊的談判中處於極佳位置。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel分析，熱火隊能提供以下這份「豪華報價」來打動公鹿隊：📍核心球員： 泰勒·希羅（Tyler Herro）（出身密爾瓦基在地人）、凱爾·韋爾（Kel'el Ware）（21歲的潛力長人）、海梅·哈凱茲（Jaime Jaquez Jr.）（年度最佳第六人熱門）。📍配套籌碼： 尼古拉·約維奇（Nikola Jovic）、泰瑞·洛齊爾（Terry Rozier）（2,660萬美元到期合約）。📍選秀權資產： 2029年與2031年的首輪選秀權，以及數個選秀權交換權（Pick Swaps）。Shams Charania指出，公鹿隊目前釋出的訊號是，他們希望換回「年輕的藍籌股天才」或「大量的選秀權」，而最理想的情況是兩者兼具。熱火隊陣中的韋爾被視為具有藍籌股潛力的年輕球員，而哈凱茲與約維奇則是即戰力極強的年輕拼圖，這正符合公鹿進入重建期的需求。此外，熱火隊若能成功將威金斯（Andrew Wiggins）交易至勇士或其他球隊，將有機會額外解鎖2027或2028年的首輪籤，這將使他們的價碼更具侵略性，甚至超越勇士或暴龍隊。值得關注的是，熱火核心後衛希羅本季因腳踝、腳趾及肋骨傷勢已缺席37場比賽，這可能成為交易中的變數。然而，身為密爾瓦基在地子弟兵，他的進攻才華與家鄉情感連結，對重啟重建的公鹿隊而言仍具有不小的市場價值與吸引力。目前距離截止日僅剩數日，熱火隊是否會為了這名兩屆MVP掏空所有家底，已成為全聯盟最熱門的話題。