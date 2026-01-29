我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士隊持有所有未來的選秀權，他們可以一次交易多達4枚首輪籤、數個交換權（Swaps）以及其他配套。（圖／取自金州勇士X）

▲字母哥已對公鹿18勝27負的慘澹戰績失去耐心，渴望在2月5日交易截止日前找到新家。（圖／美聯社／達志影像）

隨著密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）正式表達離隊意願，全聯盟已掀起一場瘋狂的搶人大戰。在眾多追求者中，金州勇士隊被認為是最有機會勝出的領跑者。ESPN權威分析師Brian Windhorst指出，勇士隊手中握有的「完整選秀資產」，將是打動公鹿隊進入重建的關鍵。Brian Windhorst在《NBA Today》節目中分析，勇士隊與其他強權最大的不同在於，他們保有未來所有的選秀資產。他將勇士目前的處境比作幾年前的奧克拉荷馬雷霆——當年雷霆透過交易喬治（Paul George）換回海量首輪籤，從而奠定了今日的強盛基礎。「勇士隊持有所有未來的選秀權，他們可以一次交易多達4枚首輪籤、數個交換權（Swaps）以及其他配套，」Windhorst表示。「如果勇士正式出價，全聯盟其他球隊都必須拼命才能追上這份厚禮。」對於正考慮重建的公鹿來說，由於柯瑞（Stephen Curry）即將年滿38歲，勇士未來的遠期選秀權極具價值，因為屆時勇士可能已進入衰退期，這些選秀權極高機率會變為高順位的樂透籤。根據《Sports Illustrated》記者Chris Mannix報導，勇士隊已經釋出訊號，準備好以以下組合發起追求：喬納森·庫明加（Jonathan Kuminga）這位23歲的潛力新星剛與勇士續約，其天賦與年齡完全符合公鹿「年輕藍籌股」的重建標準。而雖然巴特勒因ACL傷勢賽季報銷，但其價值在於薪資配平。巴特勒與字母哥的年薪幾乎完全相同（皆約5410萬美元），能讓這筆交易在複雜的 CBA 規則下順利成行。Shams Charania報導指出，字母哥已對公鹿18勝27負的慘澹戰績失去耐心，渴望在2月5日交易截止日前找到新家。對勇士而言，儘管巴特勒受傷讓本季前景堪憂，但若能引進字母哥，將能與柯瑞組成NBA史上最強的內外搭檔，為兩位名人堂級巨星開啟最後的爭冠視窗。儘管紐約尼克與邁阿密熱火也是熱門競爭者，但受限於薪資上限與選秀權數量，他們在「純首輪籤」的質與量上，目前都難以與金州勇士匹敵。