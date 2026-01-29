我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）正式向密爾瓦基公鹿隊提出交易請求，全聯盟正處於巨大的震盪中。這名兩屆MVP選擇在合作12年後離隊，背後的導火線除了低迷的戰績，公鹿主帥道格·瑞佛斯（Doc Rivers）的執法表現更成為眾矢之的。曾於2022-24球季效力公鹿的前鋒傑·克勞德（Jae Crowder）週三在社群媒體X上重砲轟擊。他指出，公鹿隊的崩盤起點正是撤換前主帥格瑞芬（Adrian Griffin）並聘請瑞佛斯的決定。「當時我們戰績是30勝13負，結果卻找來瑞佛斯，這就是雪崩的開始，」克勞德寫道。數據顯示，公鹿在瑞佛斯執教下的表現僅為83勝80負，本季目前更以18勝27負慘跌至東區第11名。不僅克勞德，現任湖人主帥J.J. Redick過去也曾公開批評瑞佛斯「總是在找藉口」並「將球隊推下火車」。針對字母哥可能離隊的傳聞，金州勇士隊的密爾瓦基在地子弟兵布蘭丁·波傑姆斯基（Brandin Podziemski）週三在鹽湖城受訪時，從不同角度分享了他的看法。這名22歲的小將從小看著字母哥從第15順位成長為MVP，對他而言，字母哥在密爾瓦基的歷史地位無可取代。「他就像柯瑞（Steph Curry）、鄧肯（Tim Duncan）或諾威斯基（Dirk Nowitzki）那樣的人，」波傑姆斯基感性表示。「他是那種你會想像職業生涯全待在同一支球隊的球員。看到他穿上別隊球衣絕對會讓人感覺很不適，這對很多人來說會非常尷尬。」波傑姆斯基進一步描述了字母哥如何改變他的家鄉：「我父親就在球場旁的市中心工作。在Giannis到來前，那裡只有學校、球場和幾間旅館。因為他，那裡現在發展得像大通中心的Thrive City一樣熱鬧。」他曾在新人年親自向字母哥致謝，感謝他為這座城市所做的一切。雖然勇士隊長期被視為追求字母哥的領跑者，但波齊姆斯基表示自己目前只專注於眼前的比賽。然而，隨著2月5日交易截止日逼近，若是這名改變整座城市命運的巨星最終落腳舊金山，無疑將成為NBA歷史上最具指標性的轉折點。