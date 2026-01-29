隨著「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）向公鹿隊提出交易申請的消息傳遍全美籃壇，這名兩屆MVP的「身價」成為外界的討論焦點。儘管ESPN資深記者溫霍斯特（Brian Windhorst）曾在節目中透露，在新版勞資協議的奢侈稅限制下，各隊對於送出「4枚首輪籤」顯得謹慎，但市場先例卻顯示，頂級球星的價格恐怕只會更高。
只能贏在當下？買家在「字母哥」身價前的抉擇
ESPN資深記者Brian Windhorst日前在節目《The Hoop Collective》中透露，即便像字母哥這樣層級的球星，現在的球隊高層也不再像過去那樣輕易奉上「4枚首輪籤」或更多資產。主因在於新的集體談判協議（CBA）中，第一、第二層豪華稅上限（Aprons）的限制極為嚴苛。
一旦球隊為了得到巨星而掏空未來的選秀權與薪資彈性，將導致球隊被困在「奢侈稅泥沼」中動彈不得，甚至面臨無法補強角色球員、最終被重建的風險。對於已經年滿31歲、首領極大續約合約的的字母哥而言，買家必須在「贏在當下」與「球隊永續經營」之間做出痛苦抉擇。
貝恩都價值4首輪籤！兩屆MVP的標價會在哪？
儘管Windhorst認為市場正在降溫，但去年的幾筆大型交易卻給出了截然不同的訊號。最顯著的案例便是奧蘭多魔術隊為了得到曼菲斯灰熊的貝恩（Desmond Bane），不惜砸下「4 枚首輪籤加1枚首輪互換權」的天價籌碼。
外界議論紛紛，指出貝恩雖然是優質射手，但從未入選過全明星。如果一名非全明星球員都能換回4枚首輪，那麼身為聯盟前五大巨星、擁有總冠軍戒與兩座MVP的字母哥，價值應遠高於此。
各大交易案對比！杜蘭特也有4枚首輪的身價
回顧過去三年的巨星交易，選秀權的數量一直是衡量交易成敗的指標。杜蘭特（Kevin Durant）的交易中，鳳凰城太陽付出了4枚未受保護首輪籤與互換權，而在更早之前的戈貝爾（Rudy Gobert）交易案，灰狼隊同樣送出了4枚首輪。
相比之下，哈勒戴（Jrue Holiday）與利拉德（Damian Lillard）等球星的交易則維持在2至3枚首輪加上互換權。這也引發了外界討論，字母哥的身價究竟會向杜蘭特的「4首輪簽以上」的籌碼看齊，還是會因為新稅制的壓力，被迫落在更務實的區間。
各大潛在報價大亂鬥：誰能出得比4枚首輪更多？
根據ESPN名記Bobby Marks與《USA Today》整理出的各家資產來看，若公鹿決定按下交易按鈕，目前聯盟中有幾支球隊具備打破「Windhorst 預言」的實力。分別是勇士、雷霆、活塞。
潛在報價： 4 枚首輪籤（2026、2028、2030、2032）+ 3個互換權 + 庫明加（Jonathan Kuminga）+ 波傑姆斯基（Brandin Podziemski）+ 巴特勒（Jimmy Butler III）
潛在報價： 哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）+ 多爾特（Lu Dort）+ 華萊士（Cason Wallace）+ 多達11枚可動用的首輪籤與互換權
潛在報價： 4枚首輪籤 + 艾維（Jaden Ivey）+ 湯普森（Ausar Thompson）+ 哈里斯（Tobias Harris）的大約消息來源：ESPN名記Bobby Marks與《USA Today》
