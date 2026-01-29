隨著密爾瓦基公鹿隊開始聽取關於「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易報價，全聯盟交易市場都開始受到影響，兩支西區強權聖安東尼奧馬刺與休士頓火箭隊的動向成為焦點。然而，最新消息顯示，這兩支球隊對於這位兩屆MVP的態度截然不同，馬刺對於追求字母哥興趣不大，保持自己的成長步調，等待文班亞馬（Victor Wembanyama）崛起；而火箭則還在猶豫之中，因為若決定出手，他們得付出相當大的代價。

馬刺對字母哥無興趣　專注文班亞馬時間軸

儘管自去年夏天起，馬刺隊就被視為字母哥的潛在下家，但ESPN記者Tim MacMahon在最新的播客節目中潑了冷水。他透露，馬刺內部人士明確表示他們並非字母哥的落腳處。

「馬刺的一切都圍繞著維克多·文班亞馬的時間軸，」MacMahon 表示。「當你引進現年31歲、正值巔峰的Giannis時，這與溫班亞馬的成長曲線至少相差了十年。」

目前馬刺以31勝15負高居西區第2名，球團對現有的年輕核心充滿信心，並不打算為了追求即戰力而打亂長期的建隊計畫。

▲馬刺內部人士明確表示他們並非字母哥的落腳處。不想破壞文班亞馬時代的成長曲線。（圖／美聯社／達志影像）
火箭的豪賭難題　犧牲未來還是維持現狀？

相較於馬刺的觀望，休士頓火箭隊則面臨一個歷史性的抉擇。火箭隊在去年夏天交易來凱文·杜蘭特（Kevin Durant）後已具備競爭力，若能再補進字母哥，將與KD、申京（Alperen Şengün）組成恐怖的三巨頭。

然而，這筆交易的代價極其沈重。分析指出，若要打動公鹿，火箭必須送出：去年與前年的兩位高順位樂透秀瑞德·謝潑德（Reed Sheppard）與阿門·湯普森（Amen Thompson）；且為了薪資配平，還要包含范佛利特（Fred VanVleet）或芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）等大型合約；而作為主籌碼的數枚首輪選秀權更是不可能少。

火箭管理層目前陷入兩難，是該把握杜蘭特的巔峰窗口，組成一支足以立即奪冠的超強軍團？還是保留謝潑德與湯普森這兩位被視為未來全明星的年輕基石，維持更長久的競爭期？

目前火箭以28勝16負暫居西區第4名，球隊化學反應良好。在字母哥爭奪戰中，火箭雖然擁有全聯盟最好的報價之一（包含高品質年輕球員與選秀權），但考慮到字母哥 31 歲的年齡與合約壓力，火箭高層是否願意「梭哈（All-in）」仍是未知數。

▲在字母哥爭奪戰中，火箭雖然擁有全聯盟最好的報價之一。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：basketnewsSpace City Scoop

