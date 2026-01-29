我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德老婆桑妮在IG上發文吐露心聲。（圖／翻攝自桑妮IG@sannimccandless）

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）日前成功挑戰徒手攀登台北101，引發全球轟動，全程愛相隨的老婆桑妮（Sanni McCandless）在返回美國後，稍早於社群平台加碼放送在101頂端夫妻倆的高空、帶有上帝視角的自拍照，並發文吐露這趟旅程的心聲。她形容這是一次狂野且超現實的體驗，雖然現在人已經回到美國、正為了孩子一大早醒來而忙著調時差，身體疲憊但仍對這場台灣大冒險感到意猶未盡。桑妮在貼文中曬出了與霍諾德在台北101的甜蜜合影，背景是壯觀的台北市景與藍天。回憶起幾天前的點滴，她難掩激動地表示：「為艾力克斯感到無比自豪！」同時，她也對這次的直播製作團隊讚不絕口，特別點名攝影師Brett Lowell與全體攝影組，認為是他們呈現了令人驚嘆的攀登畫面，才讓整場直播如此不可思議；她也感謝安全團隊的高規格戒護與細心，讓一切順利完成。除了檯面上的風光，桑妮也感性感謝在台灣照顧他們的朋友。她坦言在霍諾德挑戰期間，自己其實充滿了壓力，特別感謝友人願意傾聽她那一整週未經修飾的焦慮，甚至在她需要分心時帶她去逛街購物，讓她在這場瘋狂的活動中不感到孤單，「你們展現的支持與善意真的太不真實了，你們是最棒的！」雖然心裡還有很多想感謝的人，但剛飛回美國的桑妮幽默表示，現實生活立刻襲來：「我現在還在調時差，而且孩子們一大早就醒了，所以先寫到這吧！」她忍不住驚嘆：「呼，這真是一場大冒險！」為驚奇的台灣之行畫下完美句點。