休士頓火箭隊今（29）日傳出令人心碎的傷情。根據ESPN權威記者Shams Charania報導，火箭中鋒亞當斯（Steven Adams）已正式接受左腳踝手術，確定缺席2025-26賽季剩餘的所有賽事。隨後，火箭官方也證實了此消息，亞當斯並在個人社群上發布術後照片，向球迷報平安。
防守錫安釀意外 三級扭傷演變成整季報銷
這起嚴重的傷病發生在對陣新奧爾良鵜鶘隊的比賽中。當時亞當斯在籃下試圖干擾威廉姆森（Zion Williamson）的進攻，落地時左腳踝呈現不自然扭曲。主帥烏多卡（Ime Udoka）當時便形容這是一次「嚴重的三級扭傷」。經過醫療團隊反覆評估與收集專業意見後，最終決定採取手術治療，這對於本季表現明顯回暖、場均出賽時間提升至22.8分鐘的亞當斯來說，無疑是沉重的打擊。
板凳暴徒缺陣！火箭「籃板統治力」面臨考驗
亞當斯的報銷對火箭隊的戰術體系影響巨大。雖然他本季多以替補身分出戰，但場均4.5個進攻籃板的表現傲視聯盟，更是火箭隊籃板率與進攻籃板率高居聯盟榜首的關鍵功臣。此外他的強硬球風，也為申京（Alperen Sengun）減輕了不少防守負擔。
這也是火箭本季遭遇的第二起重大傷病。早在開季前，明星控衛范弗利特（Fred VanVleet）便因前交叉韌帶（ACL）撕裂長期休戰，儘管球隊目前由杜蘭特（Kevin Durant）與申京領軍，仍穩居西區前段班，但核心輪替接連受損，對季後賽戰力的折損不言而喻。
卡佩拉接棒！火箭恐在交易大限前發動交易
在亞當斯缺陣後，休賽期回歸的老將卡佩拉（Clint Capela）將接下替補中鋒的重擔。然而，為了維持球隊引以為傲的「籃板統治力」，總經理斯通（Rafael Stone）可能會動用由范弗利特受傷後產生的價值1250萬美元的傷病特例，在交易大限前補強前場深度。
雖然亞當斯本季報銷，但他與火箭仍有兩年約2490萬美元的合約。火箭球團表示，將提供最好的復健資源，期待他能在下賽季強勢回歸。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這起嚴重的傷病發生在對陣新奧爾良鵜鶘隊的比賽中。當時亞當斯在籃下試圖干擾威廉姆森（Zion Williamson）的進攻，落地時左腳踝呈現不自然扭曲。主帥烏多卡（Ime Udoka）當時便形容這是一次「嚴重的三級扭傷」。經過醫療團隊反覆評估與收集專業意見後，最終決定採取手術治療，這對於本季表現明顯回暖、場均出賽時間提升至22.8分鐘的亞當斯來說，無疑是沉重的打擊。
板凳暴徒缺陣！火箭「籃板統治力」面臨考驗
亞當斯的報銷對火箭隊的戰術體系影響巨大。雖然他本季多以替補身分出戰，但場均4.5個進攻籃板的表現傲視聯盟，更是火箭隊籃板率與進攻籃板率高居聯盟榜首的關鍵功臣。此外他的強硬球風，也為申京（Alperen Sengun）減輕了不少防守負擔。
這也是火箭本季遭遇的第二起重大傷病。早在開季前，明星控衛范弗利特（Fred VanVleet）便因前交叉韌帶（ACL）撕裂長期休戰，儘管球隊目前由杜蘭特（Kevin Durant）與申京領軍，仍穩居西區前段班，但核心輪替接連受損，對季後賽戰力的折損不言而喻。
卡佩拉接棒！火箭恐在交易大限前發動交易
在亞當斯缺陣後，休賽期回歸的老將卡佩拉（Clint Capela）將接下替補中鋒的重擔。然而，為了維持球隊引以為傲的「籃板統治力」，總經理斯通（Rafael Stone）可能會動用由范弗利特受傷後產生的價值1250萬美元的傷病特例，在交易大限前補強前場深度。
雖然亞當斯本季報銷，但他與火箭仍有兩年約2490萬美元的合約。火箭球團表示，將提供最好的復健資源，期待他能在下賽季強勢回歸。