▲如果尼克隊要打動公鹿隊放棄這位兩屆MVP，中鋒唐斯可能作為薪資配平的核心。（圖／美聯社／達志影像）

▲目前尼克隊自贏得首屆「NBA 盃（NBA Cup）」後表現略有起伏，使得尼克隊總裁萊昂·羅斯（Leon Rose）與老闆詹姆斯·多蘭（James Dolan）更有動力在截止日前大破大立。（圖／美聯社／達志影像）

隨著「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）正式要求離隊，紐約尼克隊已被視為最認真的領跑者之一。根據ESPN記者Shams Charania的報導，尼克隊自去年夏天起就是字母哥除了公鹿隊以外唯一考慮的東家，而現在隨著2月5日交易截止日逼近，尼克隊的「梭哈」報價架構也隨之浮出水面，包括唐斯（Karl-Anthony Towns）和亞布塞萊（Guerschon Yabusele）都可能被交易，還願意給出手上所有可動用首輪選秀權。如果尼克隊要打動公鹿隊放棄這位兩屆MVP，專家預估這份報價將是尼克隊史上最大規模的陣容變動。潛在的報價架構可能包括：卡爾·安東尼·唐斯（作為薪資配平的核心）、麥爾斯·麥克布萊德（Miles McBride）、蓋爾雄·亞布塞萊；加上潛力後衛泰勒·科萊克（Tyler Kolek）或同等級球員；再加上選秀權大禮包，3枚首輪選秀權交換權（Pick Swaps）以及目前手頭上所有可動用的首輪選秀權。不只如此，為了平衡薪資，他們甚至可能捲入包含凱爾·庫茲馬（Kyle Kuzma）在內的多方交易，而多方交易就意味著要給出更多「甜頭」給幫忙完成交易的球隊。不過雖然尼克隊目前的籌碼在選秀權數量上略遜於勇士隊，但字母哥個人的加盟意願被視為尼克隊最強大的「隱形槓桿」。在交易傳聞鬧得沸沸揚揚之際，尼克隊今日仍需面對實力不俗的暴龍隊，但陣中卻傳出傷病利空，中鋒米切爾·羅賓森（Mitchell Robinson）本場比賽因輪休缺陣。球團對這位全聯盟最有威力的進攻籃板長人（場均 19.7 分鐘抓下 9.3 籃板）採取保護措施。麥爾斯·麥克布萊德（Miles McBride）因左踝管理（Left Ankle Management）缺陣，他在前一場對陣國王隊時出賽達30分鐘，今日背靠背比賽選擇休戰。喬許·哈特（Josh Hart）因右踝痠痛目前被列為出賽成疑（Questionable），若哈特也缺陣，尼克隊的防守體系將面臨嚴峻考驗。目前尼克隊自贏得首屆「NBA 盃（NBA Cup）」後表現略有起伏，且唐斯的融入狀況仍有進步空間。這使得尼克隊總裁萊昂·羅斯（Leon Rose）與老闆詹姆斯·多蘭（James Dolan）更有動力在截止日前大破大立。即便無法達成字母哥的交易，亞布塞萊因在國際賽與大聯盟展現的價值，目前也成為各隊詢問的焦點，尼克隊極大機率會在截止日前進行陣容微調。