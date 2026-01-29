密爾瓦基公鹿隊超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易攻防戰進入白熱化。相較於勇士、尼克等隊仍處於「盤點籌碼」階段，邁阿密熱火隊似乎已悄悄取得領先。根據《Dallas Hoops Journal》最新報導指出，字母哥曾與熱火明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）私下商討在邁阿密聯手的可能性，在兩人的經紀人皆為同一人的情況下，讓傳聞顯得更加真實。
經紀人成關鍵橋樑 兩人早已建立深厚交情
報導指出，字母哥與阿德巴約擁有同一位經紀人薩拉齊斯（Alex Saratsis）。在NBA圈內，擁有共同經紀人往往是球星私下結盟的起點。消息人士透露，兩人過去曾多次討論過在邁阿密並肩作戰的前景。
有趣的是，雖然紐約尼克、金州勇士也對字母哥展現高度興趣，但目前尚未有消息指出字母哥與該兩隊的核心球員有過類似的「對話」。這種私下的默契，讓熱火在不知不覺間占據了絕佳優勢。
從對手變隊友？字母哥曾公開稱讚阿德巴約防守
字母哥對熱火隊與阿德巴約的敬意源於多次季後賽的硬仗。阿德巴約作為防守核心，多次在季後賽成功限制字母哥的發揮，並兩度率領熱火淘汰排名更高的公鹿。
歷史證明，超級巨星往往會選擇加入那些曾讓自己陷入苦戰、並贏得自己敬重的隊伍。此外，字母哥過去也曾半開玩笑地表示，佛羅里達州的「免州稅」政策是吸引他的誘因之一，如今在爭冠與稅務雙重考量下，熱火的吸引力大增。
阿德巴約是「非賣品」！熱火欲打造最強雙塔
雖然熱火極度渴望引進字母哥，但總管萊利（Pat Riley）的底線也非常明確：「阿德巴約是絕對的非賣品。」 不同於多倫多暴龍堅持不肯送出巴恩斯（Scottie Barnes）與英格蘭（Brandon Ingram）導致談判僵局，熱火願意送出如赫羅（Tyler Herro）、潛力長人韋爾（Kel’el Ware）以及未來的首輪選秀權。
熱火球團堅信，只要能保住阿德巴約並迎來字母哥，這對雙塔將成為全聯盟最恐怖的禁區屏障，助熱火重新奪回失去多年的總冠軍。
消息來源：《heavy》
