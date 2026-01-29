我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 尼克自贏得首屆NBA盃後表現停滯，防守效率跌至聯盟中段。對總裁羅斯（Leon Rose）而言，字母哥是完成奪冠拼圖的最後一人。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞（Stephen Curry）即將年滿38歲，這可能是勇士最後一次為他找尋超級搭檔的機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲熱火總裁萊利（Pat Riley）的「射月」計畫。在經歷多次追星失敗後，字母哥是他們重返總決賽的唯一正解。（圖／路透／達志影像）

▲馬刺可能先按部就班地打完這個季後賽，看看他們的表現如何，評估可能需要做出哪些改變，然後再伺機而動。（圖／美聯社／達志影像）

▲火箭情況比較急迫一些，主要原因是杜蘭特（Kevin Durant）年紀並不小，與柯瑞的情況相同。（圖／美聯社／達志影像）

▲活塞目前東區第一，陣容又相當年輕，不過比起馬刺，他們的核心比較不算是當之無愧的未來世代門面，所以引進字母哥這種MVP水準的球員對他們來說仍具吸引力。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人得在詹姆斯（LeBron James）生涯末期為唐西奇（Luka Dončić）找尋最強拍檔。（圖／美聯社／達志影像）

▲魔術交易字母哥的動機是解決班切羅（Paolo Banchero）與小華格納（Franz Wagner）球權重疊的問題，將天賦轉化為實質統治力。（圖／取自奧蘭多魔術X）

▲老鷹的交易籌碼包括里薩謝（Zaccharie Risacher）以及最關鍵的——還給公鹿他們自己的選秀權。。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿隊終於認清現實。隨著戰績沉淪與更衣室氣氛崩壞，這支昔日冠軍之師正式開始聽取關於當家球星揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的報價。這場交易案不僅是本季、更是近十年來最震撼的大地震。31歲的字母哥正處於巔峰，他的去向將直接決定未來五年的聯盟格局。以下為球評強打中年為球迷做出「9支最可能出手爭取字母哥的球隊」的深度分析，包括其內在動機、交易籌碼，以及可能出手的時間點。雖然此前形勢已經很明朗，字母哥和公鹿之間已經結束，沒有不結束這段「婚姻」的可能性。但看到最終是他本人出面提交交易申請還是讓人唏噓。他在2021年幫助公鹿隊拿下隊史睽違50年來第一座冠軍，也是這支球隊沉淪已久的門面，但是如今聯盟生態環境已難以保持「忠誠」，他只能離開。可以說到現在，本季的交易季才正式開始，因為在此之前最有可能出手的球隊都為了字母哥保留籌碼。如今正式攤牌，字母哥將會是市場上最有影響力的球員，每一筆交易都需要考慮到他。那麼有哪些球隊有機會可以得到他呢？◼️交易動機： 尼克自贏得首屆NBA盃後表現停滯，防守效率跌至聯盟中段。對總裁羅斯（Leon Rose）而言，字母哥是完成奪冠拼圖的最後一人。◼️交易籌碼： 核心必包含唐斯（Karl-Anthony Towns）用於薪資配平，加上麥克布萊德（Miles McBride）及所有剩餘的首輪交換權。◼️分析觀點： 尼克的優勢在於字母哥的個人意願，但劣勢是選秀權在之前的交易中幾乎耗盡。除非字母哥強力表態「非尼克不可」來壓低其他競爭者熱情，否則尼克的純資產難以在競標中勝出。◼️交易動機： 柯瑞（Stephen Curry）即將年滿38歲，這可能是勇士最後一次為他找尋超級搭檔的機會。字母哥的禁區威懾力與柯瑞的外線引力將形成史詩級組合。◼️交易籌碼： 以庫明加（Jonathan Kuminga）為潛力核心，搭配巴特勒（Jimmy Butler）的到期合約配平薪資，再加上勇士手中完整的4枚首輪籤。◼️分析觀點： 勇士擁有目前市場上「含金量最高」的報價。由於柯瑞未來的退役預期，勇士 2030 年後的首輪籤對重建中的公鹿極具吸引力。◼️交易動機： 熱火總裁萊利（Pat Riley）的「射月」計畫。在經歷多次追星失敗後，字母哥是他們重返總決賽的唯一正解。◼️交易籌碼： 潛力中鋒韋爾（Kel'el Ware）、希羅（Tyler Herro）以及哈凱茲（Jaime Jaquez Jr.），外加 2030 與 2032 年首輪籤。◼️分析觀點： 熱火能提供公鹿最想要的「年輕藍籌球員」，但在選秀權數量上略輸勇士。熱火的盤算是透過內部資產吸引公鹿在截止日前扣動扳機，避免夏天更多競爭者加入。◼️交易動機： 馬刺、火箭和活塞這3隊目前戰績皆優於預期，處於「收割初期」。引進字母哥能讓他們直接跨越重建，晉升爭冠梯隊。馬刺和活塞的處境，基本上和2024年的雷霆隊很像。當時薩姆·普雷斯蒂告訴ESPN的蒂姆·麥克馬洪，讓他們「吃完早餐再開始裝模作樣，好像我們正處於某個重要時刻的開端」。◼️交易籌碼：德文·瓦塞爾（Devin Vassell）、2025 年榜眼哈波（Dylan Harper）及海量選秀權。◼️分析觀點：馬刺可能先按部就班地打完這個季後賽，看看他們的表現如何，評估可能需要做出哪些改變，然後再伺機而動。聖城不急於打文溫班亞馬（Victor Wembanyama）等人的成長曲線。然而，若季後賽失利，他們擁有的資產足以在夏天瞬間擊敗尼克或熱火的報價。◼️交易動機：火箭其實比較急迫一些，主要原因是杜蘭特（Kevin Durant）年紀並不小，與柯瑞的情況相同。不過相較於勇士，他們陣中還有湯普森（Amen Thompson）等多名年輕戰力，所以有本錢開啟「雙時間軸計畫」。◼️交易籌碼：謝潑德（Reed Sheppard）、湯普森（Amen Thompson）及籃網的首輪籤。◼️分析觀點：火箭其實比較可能在夏天出手，一來他們現在的化學反應不錯，不要主動改變內部氛圍和組成比較好。另外也需要檢視一下年輕球員的上限，交易掉會不會太虧？這些都需要去考慮。◼️交易動機：同馬刺隊◼️交易籌碼：以托比亞斯·哈里斯（Tobias Harris）到期約及多枚選秀權為基底。◼️分析觀點： 活塞目前東區第一，陣容又相當年輕，不過比起馬刺，他們的核心比較不算是當之無愧的未來世代門面，所以引進字母哥這種MVP水準的球員對他們來說仍具吸引力。交易動機： 在詹姆斯（LeBron James）生涯末期為唐西奇（Luka Dončić）找尋最強拍檔。交易籌碼： 必須涉及里維斯（Austin Reaves）的先簽後換，以及 2031 年後的首輪籤。分析觀點： 湖人現在的籌碼不足，他們更像是「影子威脅」。湖人的戰略是希望字母哥合約到期前不續約，最終迫使公鹿接受較低代價的交易。交易動機： 解決班切羅（Paolo Banchero）與小華格納（Franz Wagner）球權重疊的問題，將天賦轉化為實質統治力。交易籌碼： 可能涉及班切羅與安東尼·布萊克（Anthony Black）的重磅組合。分析觀點： 魔術擁有公鹿最想要的「現成全明星年輕基石」，這是其他隊給不出的。但魔術是否願意放棄 23 歲班切羅的未來去博取 31 歲字母哥的現在，將是管理層的豪賭。交易動機： 在後崔楊（Trae Young）時代尋求新核心，並利用手中握有的「公鹿首輪籤」進行談判。交易籌碼： 里薩謝（Zaccharie Risacher）以及最關鍵的——還給公鹿他們自己的選秀權。分析觀點： 老鷹手握公鹿 2026 年（目前高機率前三順位）的選秀權，這對想擺爛重建的公鹿來說是「救命稻草」。如果公鹿想在 2026 年大年選入 Dylan Harper 等新星，老鷹就是唯一的交易對象。