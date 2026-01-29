隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數一周，洛杉磯湖人隊陣中傳出不和諧音。根據《Offside》記者Anthony Irwin最新報導，湖人二年級側翼達爾頓·柯奈特（Dalton Knecht）及其經紀團隊已正式向總管羅伯·佩林卡（Rob Pelinka）提出交易申請，希望能趕在截止日前尋找新東家。

二年級生的低迷　柯奈特本季坐冷板凳

身為2024年首輪第17順位的新秀，柯奈特在新人球季曾有單場37分、單場9顆三分球的亮眼表現。然而，他在本球季（2025-26）完全失去了在主帥J.J. Redick體系下的位置。他的角色被邊緣化，本季僅出賽36場，場均時間縮水至12.5分鐘，貢獻4.8分、1.6籃板。

另外，柯奈特數據全面退步： 投籃命中率43.7%，外線命中率則降至31.9%。自1月18日對陣多倫多的比賽後，他已連續多場枯坐板凳（DNP），過去兩週幾乎只在垃圾時間登場。

▲柯奈特數據全面退步： 投籃命中率43.7%，外線命中率則降至31.9%。（圖／美聯社／達志影像）
交易心理陰影　去年的「退貨」風波

報導分析指出，柯奈特的求去心切與去年的失敗交易有極大關係。2025年截止日前，湖人曾與黃蜂達成協議，準備將柯奈特送往夏洛特以換取中鋒威廉斯（Mark Williams）。然而，該交易最終因威廉斯未通過體檢而被湖人撤回。

消息人士透露，自從被球隊送出後又被迫回歸，柯奈特在場上的自信心與舒適度明顯下滑。他在場上顯得意志消沉，與球隊的關係也日益疏離。湖人球團目前傾向於滿足其請求，將他作為獲取即戰力球員的交易籌碼。

潛在落腳點：國王、勇士與籃網

儘管柯奈特價值處於低點，但他優質的射手潛力與新秀合約仍具備吸引力，以下三支球隊很有可能成為他的下家。

沙加緬度國王： 湖人正積極追求國王的凱恩·艾利斯（Keon Ellis），柯奈特極大機率成為此筆交易的核心籌碼，並在國王的重建體系中獲得機會。

金州勇士： 勇士一直對具備外線火力的側翼感興趣，柯奈特被認為能填補類似當年湯普森（Klay Thompson）的角色。

布魯克林籃網： 籃網在處理MPJ（Michael Porter Jr.）的交易案中，可能引進柯奈特作為長期培養的得分手。

