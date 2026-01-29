我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（29）日展開「八連客」之旅中最具考驗的一戰，作客挑戰東區強權克里夫蘭騎士。這場比賽是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季最後一次回到故鄉作戰，中場時雙方還呈現拉鋸，不過湖人在第三節大崩盤，最終以99：129狂輸30分。此外，湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）首節意外傷退一度讓球迷嚇出冷汗，最終依然高效率進帳29分、5籃板、6助攻，反觀詹姆斯此役只攻下11分。比賽開局，主場作戰的騎士隊展現強大禁區侵略性，阿倫（Jarrett Allen）與梅里爾（Sam Merrill）聯手打出5：0攻勢。然而第一節進行到7分46秒時，場上出現突發狀況。湖人核心唐西奇在一次跑動中不慎踩到地板邊緣失去重心，隨即痛苦倒地並捂住腳踝，無法自行起身。在總教練瑞迪克（JJ Redick）叫出暫停後，唐西奇一瘸一拐地直接走回更衣室治療。所幸他並無大礙，在首節末段重新回到場上，讓湖人球迷鬆了一口氣。詹姆斯今日重返騎士主場，雖然開局進攻端手感略顯生澀，但隨即透過轉換快攻與強力切入帶動士氣。次節湖人一度靠著文森特（Gabe Vincent）的外線火力和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的暴扣，取得35：26的9分領先。然而，騎士隊並未因此潰敗，儘管加蘭（Darius Garland）與莫布里（Evan Mobley）缺陣，但小將泰森（Jaylon Tyson）延續近期爆發狀態，與波特（Craig Porter Jr.）接連在外線放冷箭，加上阿倫在籃下如入無人之境的空切扣籃，騎士在半場結束前發動一波反擊，成功逆轉比分。進入下半場後，場勢瞬即天翻地覆。騎士一哥米切爾找回準星連續命中外線，吹響進攻號角，小將泰森與韋德（Dean Wade）也接連在反擊中取分。反觀湖人隊，除了唐西奇苦撐外，其餘球員手感冰冷。騎士隊第三節瘋狂轟下42分，單節淨勝湖人18分，將分差一舉拉開至22分。末節湖人試圖反撲未果，分差反遭進一步擴大，比賽早早進入垃圾時間，詹姆斯也只能在故鄉球迷面前收下一場30分的慘敗、終結二連勝。騎士隊展現相當均衡的團隊戰力，共有6人得分上雙。其中米切爾（Donovan Mitchell）繳出25分、5籃板、4助攻。泰森（Jaylon Tyson）也有20分、6籃板、6助攻的代表作表現。阿倫（Jarrett Allen）則攻下17分、9籃板，完全統治禁區。湖人隊方面，唐西奇雖然在首節踩到地板邊緣險些釀成大禍，隨後回歸仍攻下全場最高29分，但詹姆斯回到家鄉僅繳出11分、5 助攻，雙槍無力合體取勝。值得一提的是，詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）在末節獲得上場機會，貢獻8分，成為慘敗中的亮點。值得一提的是，根據StatMuse數據指出，詹姆斯搭檔布朗尼客戰騎士0勝2負，此前單獨出戰時則取得9勝2負。