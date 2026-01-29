我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇球星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）今（29）日率領洛杉磯湖人隊重返克里夫蘭挑戰騎士隊。這場原本充滿溫情、被視為「皇帝」生涯克城最終戰的比賽，最終卻以遺憾收場。詹姆斯全場手感冰冷僅得11分，球隊以99：129落敗，且他在比賽末節發生腳踝扭傷意外，在全場球迷的注視下抱著腳踝神情顯得相當痛苦。比賽開打前，騎士隊球團展現極大敬意，在暫停期間於大螢幕播放精心剪輯的致敬影片，回顧詹姆斯為這座城市奪冠的傳奇歲月。面對全場起立歡呼，這名41歲的老將難掩激動情緒，被鏡頭捕捉到在場邊熱淚盈眶。然而，溫馨的氣氛並未轉化為場上的優勢。湖人隊在比賽中段進攻斷層，反觀騎士隊在米契爾（Donovan Mitchell）砍下25分以及新星泰森（Jaylon Tyson）20分、5記三分球的帶領下，第三節打出42：22的攻勢，徹底擊潰湖人。比賽進行到第四節，湖人已落後超過20分，詹姆斯在一次投籃落地時，左腳不慎踩到「球哥」朗佐·鮑爾（Lonzo Ball）的腳上，導致左腳踝呈90度翻轉。詹姆斯隨即倒地並緊抱腳踝，神情十分痛苦。儘管詹姆斯隨後仍留在場上堅持了一段時間，但顯然已無法左右勝負。他全場僅11分5籃板4助攻的數據，寫下他在克城客場征戰的生涯新低（此前他在此地場均為28.1分）。詹姆斯目前正處於合約年，且已是他在湖人效力的第8個賽季。隨著湖人逐漸確立以盧卡·唐西奇（Luka Dončić）為未來核心，詹姆斯的動向引發熱議。ESPN記者指出，騎士隊內部明確表示，如果詹姆斯願意重返克城開啟生涯第三段「騎士時期」，球團將張開雙臂歡迎。今日比賽末段，詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）替補上場，完成了一記精彩的單手灌籃並命中兩記三分球，場邊的詹姆斯也露出了整晚難得的欣慰笑容。