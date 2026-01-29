我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著NBA交易大限僅剩一週，密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞雖鬧得沸沸揚揚，但前NBA球星、現任球評「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）卻大潑冷水。他在最新的節目中直言，由於公鹿的索價過高，加上字母哥目前的傷勢隱憂，他認為在截止日前達成交易的難度極高，甚至可能要拖到休賽季才能解決。公鹿本季戰績崩盤，目前僅繳出18勝27敗、東區第12名的慘澹成績，加上字母哥正式提出交易請求，讓這支昔日冠軍勁旅面臨分崩離析。然而，亞瑞納斯在其Podcast節目《Gil's Arena》中分析，雖然大家都想要字母哥，但現實層面的操作難度太大。「我不認為公鹿能（在截止日前）得到他們想要的報價，」亞瑞納斯說道，「誰會為了得到他，把整支球隊都交易出去？！」他認為，在季中要湊出匹配字母哥身價的「天價包裹」，對任何爭冠球隊來說都無異於拆解現有陣容，這在實務上極難執行。根據名記查拉尼亞（Shams Charania）的消息，雖然公鹿對於交易這位10屆全明星球員持「比以往任何時候都開放」的態度，並開始聽取各方報價，但球團立場堅定。除非對方能拿出大量的選秀權加上一名能作為建隊核心的「頂級年輕基石」，否則公鹿並不急著在2月5日前倉促脫手。另一個阻礙交易的關鍵因素在於 Giannis 的健康狀況。他上週因小腿舊傷復發，預計將缺席至少4至6週。這意味著即便有球隊現在換來他，也無法讓他立即投入戰場，甚至需承擔他傷癒後狀態未知的風險。公鹿近期吞下7戰6敗，球隊與字母哥的關係似乎已到了「回不去」的臨界點。