洛杉磯湖人隊今（29）日在客場以99：129慘敗給克里夫蘭騎士隊，但全場焦點無疑聚焦在重返家鄉的勒布朗·詹姆斯（LeBron James）身上。面對可能是生涯最後一次在克里夫蘭出賽的傳聞，以及各界關注的「退役巡演」計畫，詹姆斯在賽後受訪時親自給出了回應。詹皇是否會辦退役巡演，基本上等同於他是否會再多打一季，如果他選擇不辦，很有可能在2026年球季結束後結束生涯。但若選擇辦，在和湖人關係走到尾聲的現在，他是否會選擇回到家鄉克里夫蘭打球，就成為有趣選項。針對外界好奇他是否會效法傳奇球星舉辦全美「告別巡迴賽」，詹姆斯表示目前尚未有定論。「我還沒考慮過舉辦退役巡演，因為我還沒有和自己、以及家人針對退役事宜進行過正式溝通，相關安排會在那之後才敲定。」詹姆斯也補充，他並不希望因為巡演而帶來負面影響，例如身體狀況不佳卻為了賣票強行上場。他與湖人的關係雖被認為已接近尾聲，但對於2026年後的打算，他仍語帶保留：「我只想活在當下，我不知道未來會怎樣。」今日賽前，騎士隊球團特地播放了詹姆斯的致敬影片，讓這位老將在眾人歡呼聲中熱淚盈眶。詹姆斯賽後感性說道：「我沒想到會情緒激動，但這裡有太多回憶與歷史。如果你在8年前問我2026年是否還在打球，我會說不會。我不知道這是不是我在這裡的最後一場比賽，但對我來說，這裡意義最為特殊。」這場比賽對詹姆斯而言還有另一層非凡意義，他的母親薩凡娜也在現場觀戰。詹姆斯驚嘆道：「我媽媽今晚在現場，她能同時看到兒子和孫子（布朗尼）在NBA賽場上打球，這簡直不敢相信，太不真實了。」騎士隊新星傑隆·泰森（Jaylon Tyson）在贏球後豪氣宣言：「現在這座城市屬於多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）。」不過，身為現任領袖的米契爾卻展現了高度敬意，他回應道：「儘管我很感激這番話，但勒布朗打下了這座城市的籃球根基，他理應收獲全場觀眾的熱情與支持。」詹姆斯今日出戰27分鐘，僅繳出11分、3籃板、5助攻，外加6次失誤，手感雖不理想，但他在克里夫蘭建立的傳奇地位顯然已超越了勝負。