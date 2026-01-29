我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（29）日作客猶他爵士隊主場 Delta Center，迎來頭號球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的傷癒回歸。雖然巴特勒（Jimmy Butler）因傷本季報銷，不過勇士戰力似乎並未崩盤，本場比賽更是在柯瑞拿到27分帶領下，終場以140：124贏球，全隊三分球54投23中，外線火力大爆發。在上一場輸給明尼蘇達灰狼之後，隔一場就止敗。此前因膝傷缺席導致球隊慘敗給灰狼的柯瑞，今日重返賽場隨即展現火燙手感，帶領勇士在上半場火力全開，以68：55領先爵士隊進入下半場。爵士下半場雖然發起反撲，不過勇士始終維持雙位數領先，末節在桑托斯（Gui Santos）的好表現下，一波8：0攻勢拉開比數，領先來到20分以上，也確定比賽勝負。這一場比賽柯瑞14投7中，命中41顆三分球，得到27分，雖然也發生5次失誤，不過此役隊友給予他很多支援。霍福德（Al Horford）和格林（Draymond Green）合計傳出14次助攻；穆迪（Moses Moody）得到26分，球隊板凳轟下67分成為勝利關鍵。柯瑞在比賽首節便寫下歷史性的一幕。他的首記進球即是一記標誌性的三分彈，這球也讓他正式超越傳奇球星保羅·皮爾斯（Paul Pierce），躍升至 NBA 歷史總得分榜第19位。目前現役球員中，僅有詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）與威斯布魯克（Ruseel Westbrook）能與他一同穩坐歷史前20強之列。若能保持健康出賽，柯瑞有望在本季結束前接連超越提姆·鄧肯（Tim Duncan）與歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等傳奇，名次預計能攀升至史上第12位。上半場勇士隊展現了極其懸殊的得分效率。數據顯示，勇士在三分線外投籃表現甚至優於兩分球，半場三分球31投15中（命中率達48.4%），而兩分球僅15投7中。憑藉著驚人的外線雨，勇士在首節就打出34：24的領先優勢。今日勇士的先發陣容由柯瑞領軍，搭配波齊姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）、格林（Draymond Green）以及艾爾·霍佛德（Al Horford）。隨著吉米·巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷，勇士隊本季的競爭壓力驟增。目前勇士以26勝22負暫居西區第8名，近10場戰績為6勝4負。在失去巴特勒這名側翼核心後，37歲的柯瑞必須承擔更沈重的進攻負擔，以確保勇士能在競爭激烈的西區季後賽名額爭奪戰中維持地位。