明尼蘇達灰狼今（29）日作客達拉斯，面對狀元弗拉格（Cooper Flagg）輪休缺陣的獨行俠，灰狼靠著前鋒蘭德爾（Julius Randle）與一哥愛德華茲（Anthony Edwards）聯手砍下51分，終場以118：105輕取對手。灰狼不僅完成賽季對戰獨行俠的二連勝，更在戰績榜上反超太陽，重新奪回西區第6的寶座。本場比賽獨行俠陣中3核心的弗拉格（Cooper Flagg）、厄文（Kyrie Irving）以及戴維斯（Anthony Davis）全數缺席。即便華盛頓（P.J. Washington）與馬紹爾（Naji Marshall）拚盡全力，仍難以填補巨大的戰力缺口。反觀灰狼，王牌愛德華茲在休戰一場後強勢復出，與蘭德爾合力在開局便建立優勢。首節雙方雖一度纏鬥，但灰狼靠著蘭德爾單節10分的表現，以31：29取得微幅領先。進入第二節，灰狼祭出窒息式的防守，將獨行俠單節得分壓制在20分以下。蘭德爾持續在內線開虐，率領球隊打出一波11：2的高潮。半場結束，灰狼以58：48領先10分。雙方易籃再戰後，灰狼進攻火力全開，第三節再轟下34分。愛德華茲與板凳奇兵里德（Naz Reid）接連外線命中，分差一度擴大至22分。儘管獨行俠末節試圖反撲，並一度追至10分差，但里德及時連拿5分止血，隨後愛德華茲的三分彈徹底澆熄對手的反攻氣焰，讓比賽早早進入垃圾時間。灰狼收下二連勝後，目前戰績成功反超太陽，重返西區前6。對於獨行俠而言，如何熬過這波傷兵潮，將是教練團最大的考驗。灰狼方面蘭德爾轟下31分、5籃板、4助攻，里德也有23分、8籃板、3抄截，愛德華茲則進帳20分 、6籃板、6 助攻。獨行俠方面則由華盛頓攻下全隊最高的21分、7籃板，馬紹爾挹注18分、6籃板。