男星艾力克斯昨（28）日搭檔地表最正啦啦隊女孩Yuri陳洛心（舊名陳怡叡）到新竹主持尾牙，兩人默契配合帶動現場氣氛。艾力克斯事後也在臉書發文，直接點名這家「慧榮科技」的尾牙是他今年主持過最跨張的場次！加碼大獎竟各抽2包101萬元的紅包，整晚發出去的總獎金共2700萬元。另外也有慧榮員工向《NOWNEWS今日新聞》透露，部門剛來1年半的菜鳥昨晚共抽到30萬元獎金，全場幾乎人人有獎，對於公司都心懷感激。
艾力克斯也被嚇到！科技公司尾牙豪發2700萬獎金
艾力克斯在臉書寫道，「昨晚跟Yuri主持2026最誇張的尾牙，你們公司加碼會加多少？我們最後加碼101萬的紅包，不是一包是兩包」，更厲害的是，這樣還沒結束，董事長跟總經理再加一包218萬大紅包，抽獎一人獨得，讓艾力克斯驚呼：「是我看過尾牙最大的一包紅包」。
艾力克斯笑說全場員工聽到數字都沸騰，他更透露昨晚慧榮尾牙總獎金高達2700萬元，這還不包含各種高檔獎品，讓艾力克斯也超羨慕，開玩笑直呼：「我要這種老闆」。而昨晚的表演陣容則有金曲歌王盧廣仲以及金曲歌后孫盛希，還有在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，卡司超豪華。
慧榮科技超大手筆！連菜鳥員工都抽到30萬紅包
慧榮科技也有員工向《NOWNEWS今日新聞》透露，他們公司有任職約1年半的新人，資歷算菜，但昨晚抽獎也爽中30萬元，其他資深前輩更不用說獎金有多高，可以說是現場員工幾乎人人有獎，讓他們也被公司的大手筆震驚到了。員工更稱讚艾力克斯：「他主持功力真的很好，然後很會帶氣氛」，想必昨晚的尾牙讓慧榮員工都很難忘。
