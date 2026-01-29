我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾力克斯主持尾牙樂在其中，還跟正妹舞者一起比愛心。（圖／艾力克斯 Alex臉書）

▲盧廣仲是昨晚尾牙最大咖的歌手。（圖／艾力克斯 Alex臉書）

男星艾力克斯昨（28）日搭檔地表最正啦啦隊女孩Yuri陳洛心（舊名陳怡叡）到新竹主持尾牙，兩人默契配合帶動現場氣氛。艾力克斯事後也在臉書發文，直接點名這家「慧榮科技」的尾牙是他今年主持過最跨張的場次！加碼大獎竟各抽2包101萬元的紅包，整晚發出去的總獎金共2700萬元。，對於公司都心懷感激。艾力克斯在臉書寫道，「昨晚跟Yuri主持2026最誇張的尾牙，你們公司加碼會加多少？我們最後加碼101萬的紅包，不是一包是兩包」，更厲害的是，這樣還沒結束，董事長跟總經理再加一包218萬大紅包，抽獎一人獨得，讓艾力克斯驚呼：「是我看過尾牙最大的一包紅包」。艾力克斯笑說全場員工聽到數字都沸騰，。而昨晚的表演陣容則有金曲歌王盧廣仲以及金曲歌后孫盛希，還有在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，卡司超豪華。慧榮科技也有員工向《NOWNEWS今日新聞》透露，，其他資深前輩更不用說獎金有多高，可以說是現場員工幾乎人人有獎，讓他們也被公司的大手筆震驚到了。員工更稱讚艾力克斯：「他主持功力真的很好，然後很會帶氣氛」，想必昨晚的尾牙讓慧榮員工都很難忘。