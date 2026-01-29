洛杉磯湖人隊球星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）今（29）日重返克里夫蘭，這場備受矚目的「皇帝」回歸戰雖有溫馨開局，卻在騎士隊大勝後演變成一場權力更迭的宣示。騎士隊新秀泰森（Jaylon Tyson）在賽後受訪時直言不諱地表示，即便詹姆斯擁有輝煌歷史，但現在克里夫蘭已經是多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）的城市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此前根據ESPN報導，多位球隊和聯盟的消息人士透露，如果詹姆斯願意重返克利夫蘭（繼續徵戰他的第24個賽季，並開啟個人第三段騎士生涯），騎士將非常樂意歡迎他歸來。

泰森語出驚人：這座城市現在屬於米契爾

賽後發生了一段耐人尋味的插曲。當媒體正在向米契爾提問關於詹姆斯對這座城市的影響力時，隊友傑隆·泰森突然插話並打斷提問。泰森說道：「這座城市現在屬於多諾萬·米契爾了。當詹姆斯回來這裡時，我們會確保所有人像當初支持他一樣為米契爾吶喊助威。這是米契爾的地盤，這是他的城市。」

這番言論被外界視為在詹姆斯回歸之日正式向其影響力發起挑戰，暗示「國王」在克里夫蘭的統治時代已徹底終結。

▲在米契爾能為克里夫蘭帶來另一座總冠軍獎盃前，詹姆斯在騎士隊史的地位仍難以撼動。（圖／美聯社／達志影像）
▲在米契爾能為克里夫蘭帶來另一座總冠軍獎盃前，詹姆斯在騎士隊史的地位仍難以撼動。（圖／美聯社／達志影像）
米契爾緩頰　詹姆斯奠定了這裡的根基

面對隊友的激進言論，米契爾隨即展現出領袖風範並低調回應。他表示：「雖然我很感激這番話，但歸根結底，是勒布朗奠定了這裡的籃球根基。他身為家鄉孩子為這座城市付出太多，他理應收獲全場觀眾給予他的熱情與能量。」

評論指出，在米契爾能為克里夫蘭帶來另一座總冠軍獎盃前，詹姆斯在騎士隊史的地位仍難以撼動。但今日騎士隊以30分的巨大分差橫掃湖人，無疑用實力向全聯盟宣告，現在的克里夫蘭確實已圍繞著米契爾運轉。

英雄回歸落淚　賽前致敬影片溫情滿溢

本場比賽首節暫停期間，騎士隊主場特別播放了詹姆斯的致敬影片，回顧他為這座城市奪下歷史性首冠的點滴。根據NBA官方社群釋出的畫面，詹姆斯在看完影片後難掩激動、熱淚盈眶，顯示他對這座家鄉城市的深厚情感。

然而，這份溫情並未在賽後的談話中延續。騎士隊最終以129：99血洗湖人，詹姆斯全場僅繳出11分、5助攻、3籃板的慘淡數據，風頭完全被砍下25分的主隊球星米契爾蓋過。


更多NBA相關新聞：

NBA／米切爾狂轟45分！騎士114：98打爆魔術　過去15戰拿下11勝

NBA／勇士禁區隱憂難解！霍福德表現下滑　武切維奇成理想人選

NBA／勇士已備妥4首輪包裹！字母哥吵著要交易　富保羅願幫忙牽線

相關新聞

詹皇母親有來！見證兒孫同場　湖人主帥大讚布朗尼：最沉穩的21歲

NBA／詹皇會辦退役巡演嗎？本人親自回應　答案將決定他何時退役

NBA／詹皇受傷！左腳不慎踩到球哥、神情痛苦　回歸克城只得11分

NBA／湖人99：129慘敗騎士！唐西奇險重傷　詹皇搭布朗尼竟有魔咒