洛杉磯湖人隊球星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）今（29）日重返克里夫蘭，這場備受矚目的「皇帝」回歸戰雖有溫馨開局，卻在騎士隊大勝後演變成一場權力更迭的宣示。騎士隊新秀泰森（Jaylon Tyson）在賽後受訪時直言不諱地表示，即便詹姆斯擁有輝煌歷史，但現在克里夫蘭已經是多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）的城市。
此前根據ESPN報導，多位球隊和聯盟的消息人士透露，如果詹姆斯願意重返克利夫蘭（繼續徵戰他的第24個賽季，並開啟個人第三段騎士生涯），騎士將非常樂意歡迎他歸來。
泰森語出驚人：這座城市現在屬於米契爾
賽後發生了一段耐人尋味的插曲。當媒體正在向米契爾提問關於詹姆斯對這座城市的影響力時，隊友傑隆·泰森突然插話並打斷提問。泰森說道：「這座城市現在屬於多諾萬·米契爾了。當詹姆斯回來這裡時，我們會確保所有人像當初支持他一樣為米契爾吶喊助威。這是米契爾的地盤，這是他的城市。」
這番言論被外界視為在詹姆斯回歸之日正式向其影響力發起挑戰，暗示「國王」在克里夫蘭的統治時代已徹底終結。
米契爾緩頰 詹姆斯奠定了這裡的根基
面對隊友的激進言論，米契爾隨即展現出領袖風範並低調回應。他表示：「雖然我很感激這番話，但歸根結底，是勒布朗奠定了這裡的籃球根基。他身為家鄉孩子為這座城市付出太多，他理應收獲全場觀眾給予他的熱情與能量。」
評論指出，在米契爾能為克里夫蘭帶來另一座總冠軍獎盃前，詹姆斯在騎士隊史的地位仍難以撼動。但今日騎士隊以30分的巨大分差橫掃湖人，無疑用實力向全聯盟宣告，現在的克里夫蘭確實已圍繞著米契爾運轉。
英雄回歸落淚 賽前致敬影片溫情滿溢
本場比賽首節暫停期間，騎士隊主場特別播放了詹姆斯的致敬影片，回顧他為這座城市奪下歷史性首冠的點滴。根據NBA官方社群釋出的畫面，詹姆斯在看完影片後難掩激動、熱淚盈眶，顯示他對這座家鄉城市的深厚情感。
然而，這份溫情並未在賽後的談話中延續。騎士隊最終以129：99血洗湖人，詹姆斯全場僅繳出11分、5助攻、3籃板的慘淡數據，風頭完全被砍下25分的主隊球星米契爾蓋過。
