▲龍千玉（左）新歌〈戲夢〉，是受到歌仔戲名角楊麗花（右）的啟發。（圖／翻攝自龍千玉臉書）

台語歌后龍千玉迎戰馬年新春推出新專輯《戲夢》，同名新歌致敬歌仔戲名角楊麗花。沒想到出道多年的龍千玉，這次竟敗在AI手上，為了配合MV導演設定的AI後製特效，龍千玉必須精準控制眼神與走位，絲毫偏差都不能有，導致她在片場頻頻卡關，狂NG的次數，打破出道以來的個人紀錄。雖然拍攝過程艱辛，但64歲的她換上一襲白紗水袖造型後，仙氣逼人，被粉絲狂讚是仙女下凡，粉絲幽默封她為「棉花糖公主」，有逆齡的俏皮魅力。為了在MV中呈現穿越時空的視覺奇觀，導演大量運用AI技術進行後製。龍千玉苦笑透露，這項新嘗試讓她吃足苦頭，每一個手勢、每一個眼神投射的角度都必須精準到位，否則後製就會失敗。與科技的對手戲，讓她花費比平常多倍的時間才完成，創下人生最高NG紀錄。不過，當她在鏡頭前唱起描述人生起落的歌詞時，腦海中瞬間浮現如跑馬燈般的往事，忍不住當場紅了眼眶，雖是技術上的磨難，卻也逼出了最真實的感動淚水。新歌〈戲夢〉的誕生，其實源自一段傳奇際遇。龍千玉先前在高流巧遇國寶天后楊麗花，兩人合照上傳社群後引發轟動，吸引破萬粉絲點讚，更有歌迷敲碗希望能聽到結合歌仔戲元素的歌曲。龍千玉因此與製作團隊激盪靈感，從七個經典劇本中選定了「王寶釧與薛平貴」的故事，並融入歌仔戲曲調。她認為王寶釧苦守寒窯最後苦盡甘來的結局，最能撫慰人心，也象徵著她對人生的體悟：「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆。」除了新歌MV挑戰新科技，龍千玉的造型也大突破。身穿結合繡球花概念的飄逸白紗，搭配象徵戲曲的水袖，原本擔心太過夢幻的她，在造型師加入流行的蝴蝶結元素後感到相當滿意。目前她正處於「蠟燭兩頭燒」的狀態，一邊宣傳新專輯，一邊為4月25日即將在台中登場的人生首場個唱《男人情女人心》密集排練。雖然體力備受考驗，但她將這一切視為這首新歌的寓意，期許自己也能像劇中主角一樣，在辛苦耕耘後迎來最美好的掌聲。