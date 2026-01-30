我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余祥銓（如圖）得知歐陽娣娣10歲就賺8萬通告費後，直接原地爆炸。（圖／余祥銓Ken FB）

藝人夫妻檔歐陽龍與傅娟的3名女兒，都跟隨父母腳步進入演藝圈，其中以女團出道的小女兒歐陽娣娣，更是成為外界焦點。而近日，資深媒體人粘嫦鈺在《娛樂頭版頭》透露，歐陽龍夫妻以前帶著年僅10歲、11歲的歐陽娣娣上節目時，通告費都會分開算，歐陽娣娣直接領到8萬元，讓同為星二代的余祥銓直接爆炸，怒喊不錄了，還追問製作單位「你們有給我8萬嗎？」引發爆笑。粘嫦鈺近日在《娛樂頭版頭》指出，傅娟一直都認為個性活潑、熱愛唱跳的歐陽娣娣，是3名女兒中最有舞台魅力的。她接著爆料有次錄製節目時，夫妻倆帶著10歲左右的歐陽娣娣上通告，表演側空翻，展現驚人舞蹈實力。粘嫦鈺事後好奇問製作人通告費，竟得知3人是分開計算，年幼的歐陽娣娣能獨自領到8萬元。這番話也讓同為星二代的余祥銓原地爆炸，直呼自己到現在都沒領過這麼多，還追問製作單位「你們有給我8萬嗎？」氣到狂喊不想錄了，讓全場笑翻。歐陽娣娣出生於演藝世家，在大姊歐陽妮妮與二姊歐陽娜娜跟隨父母，在演藝圈站穩腳跟後，歐陽娣娣的動向也備受關注，她在以個人身分出道前，就頂著星二代的光環，常與父母及姊姊們登上社群平台或綜藝節目。因為家人的關係，歐陽娣娣也決定踏上演藝之路，在2015年時，曾於舞台劇《舞吧舞吧在一起》中嶄露頭角，隨後前往北京電影學院進修表演。而在2024年，歐陽娣娣參加了亞洲選秀節目《創造營亞洲》。節目中，她以流利英語能力、甜美外型以及不斷進步的舞技，最終以第8名的成績成功脫穎而出，成為女團Gen1es的成員正式出道，撕掉「只是誰的妹妹」的標籤。相較於姊姊歐陽娜娜的文藝少女感，歐陽娣娣的風格更加活潑、具備現代女團的活力。隨著年齡增長，她的外貌也逐漸褪去稚氣，展現出高挑修長的身材與時尚表現力。目前的她正以泰國、中國及海外市場為重心，展現出多語言溝通能力與適應跨國演藝環境的潛力。