韓國男團BTOB以全團的美聲好歌喉聞名，而去年12月隊長徐恩光出道13年來，推出首張個人正規專輯《UNFOLD》，親自參與作詞作曲，再度獲得好評。而他也將於2月27日來台，於台北Legacy TERA舉辦巡迴演唱會，徐恩光也為此特地錄製影片問候粉絲，不只超接地氣說台語，還直接清嗓嗨唱A-Lin之前在台東跨年即興改編的歌曲「那魯one」，讓粉絲笑翻。
徐恩光日前特地為演唱會錄製影片問候台灣粉絲，影片一開始他就狂說台語，「搭給賀！挖洗煞氣a恩光」，之後跟粉絲喊話後，又開始說台語，「金架五告甘謝！甘溫甘溫，揪～甘心欸」，接著說完後，徐恩光突然清嗓，然後唱起A-Lin在台東跨年即興改編《那魯灣情歌》的歌詞，「那魯one～那魯two～那魯three～那魯seven eleven～」整個超接地氣，直接成為首位翻唱該歌曲的韓國藝人。
徐恩光唱A-Lin「那魯one」 粉絲笑：太接地氣
徐恩光翻唱A-Lin「那魯one」的影片公開後，讓一眾粉絲都笑翻直呼：「發瘋欸！恩光怎麼那麼懂唱」、「這個梗怎麼飄這麼遠」、「恩光不要太靠近我們的生活」、「恩光也太接地氣，喜歡」，還有人希望A-Lin本人能聽到，狂敲碗兩人同台演出。
徐恩光時隔1年多來台 將舉辦個人演唱會
徐恩光在2024年6月與團體BTOB一起來台開唱後，時隔1年多再度訪台，將在2月27日（五）6點，於台北Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號），舉辦個人演唱會《2026 SEO EUNKWANG CONCERT <My Page> in Taipei》。
演唱會資訊已陸續公開，門票也已在1月17日於KKTIX開賣，這次票價加上身心障礙票共有4種，從最貴的5800元、4800元、3800元、以及身心障礙票2400元。目前徐恩光正積極準備多樣舞台，還沒搶到票的粉絲，可千萬別錯過！
資料來源：橡光創意娛樂 OAK & LIGHT Creative FB
