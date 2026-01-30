洛杉磯湖人隊目前正征戰「八連客」的地獄賽程，經歷上一場慘敗給騎士隊的陰霾後，球隊傷病名單終於傳出令球迷振奮的好消息。根據資深名記史坦（Marc Stein）報導，陣中明星後衛里夫斯（Austin Reaves）與頭號球星唐西奇（Luka Doncic）在明日對陣華盛頓巫師的比賽中，狀態皆被更新為「出賽成疑（Questionable）」，這意味著兩人極有可能在此役回歸。

缺陣17場！里夫斯復出倒數

對於湖人球迷來說，最振奮的消息莫過於里夫斯終於接近復出。自從在聖誕大戰對陣火箭時遭遇左小腿拉傷後，里夫斯已連續缺席了17場比賽。在他缺陣期間，湖人僅取得9勝8敗的平庸戰績，明顯暴露出後場進攻發動核心的短缺。

里夫斯本季正打出生涯年，場均貢獻26.6分、6.3次助攻與5.2籃板，投籃命中率高達50.7%。由於他正處於合約年，預計將成為2026年休賽季最受矚目的自由球員之一，他的回歸對目前排名西區第五的湖人來說，無疑是穩住季後賽席次的關鍵。

虛驚一場！唐西奇腳踝扭傷無大礙

至於湖人頭號巨星唐西奇，他在上一場對陣騎士隊時發生了驚險的意外。當時唐西奇不慎踩到騎士隊有「高低落差」的地板，一度倒地不起令全場屏息，雖然他在一瘸一拐走回更衣室接受簡單治療後很快回歸，但球隊最終仍以30分之差慘敗。

最新傷病報告顯示，唐西奇目前與里夫斯同樣列入出賽成疑名單，原因是左腳踝痠痛。由於湖人目前與灰狼並列西區第五，僅領先太陽0.5場勝差，教練團將視明日賽前熱身狀況決定這兩位大將是否披掛上陣。

遇上重建的巫師　湖人拚重回勝軌

湖人明日的對手是東區戰績墊底的華盛頓巫師隊。巫師隊近期動作頻頻，雖然剛完成大交易換來明星後衛楊恩（Trae Young），但楊恩預計要到明星賽後才會披上巫師戰袍迎來首秀。

在詹姆斯（LeBron James）急欲從騎士慘敗中反彈、加上里夫斯與唐西奇有望復出的情況下，這場在華盛頓開打的比賽，將是湖人重整旗鼓的最佳時機。至於首輪新秀席耶羅（Adou Thiero）則因內側副韌帶（MCL）扭傷，確定繼續缺陣。

▲最新傷病報告顯示，唐西奇目前與里夫斯同樣列入出賽成疑名單，原因是左腳踝痠痛。（圖／美聯社／達志影像）
