▲安心亞（如圖）跨足影視歌三棲，近來碰上尾牙季，獲得許多演出機會，昨日她在社群上PO出多張後台辣照。（圖／安心亞IG ＠xinya_an）

電影《陽光女子合唱團》上映後話題不斷，票房更已突破3億，全方位女星安心亞在片中飾演因走私毒品而入獄的阿蘭，演技備受好評，人氣更上一層樓。安心亞除了跑宣傳，適逢尾牙季她也邀約滿滿，昨（29）日在IG上PO出超辣造型，安心亞身穿黑色爆乳馬甲、上衣挖洞設計展現身材曲線，並寫道：「舞台模式 ON。」性感照曝光引來1.3萬人留言按讚，掀起熱議。安心亞跨足影視歌三棲，近來碰上尾牙季，獲得許多演出機會，昨日她在社群上PO出多張辣照，畫面中身穿黑色爆乳馬甲，衣服正面、腰間全挖洞，展現傲人的身材曲線，性感尺度破表。安心亞文中寫下「舞台模式 ON」，貼文一出讓許多粉絲留言狂讚：「太辣了」、「心亞最漂亮也最美了」、「完全愛上了」。不少入戲的網友也紛紛留言：「我要阿蘭模式」、「好了啦！阿蘭」、「阿蘭，長成這樣還要寫情書喔~我看是別人寫給你吧」。安心亞出道多年，在影劇、主持、歌唱等領域都有亮眼表現，她至今發行過5張個人專輯，經常現身各大商演、尾牙演出，更蟬聯多年跨年「收視冠軍」。近日她因《陽光女子合唱團》人氣再攀升，與何曼希一同現身影廳謝票，也讓該場電影票迅速被搶光，展現超強魅力。