根據專跑MLB休士頓太空人的《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome）今（30）日報導，台灣旅美強投鄧愷威正式告別舊金山巨人，轉戰休士頓太空人。在交易消息傳出後，鄧愷威稍早透過社群媒體感性發聲，除了感謝巨人隊多年來的栽培，也對加入太空人展現強烈鬥志，直言將「全力以赴面對每一次站上場的機會」。底下許多球迷紛紛替鄧愷威加油，「不論在哪都會幫你加油！」、「站穩大聯盟」、「上大聯盟後就別下來了！！」回顧去年賽季，鄧愷威首度登上大聯盟，為巨人出賽8場，其中有7場先發，留下2勝4敗、防禦率6.37的成績，並在29.2局中飆出39次三振。儘管控球仍有修正空間，但他優異的「K功」，早已吸引不少球隊關注。鄧愷威在社群媒體上寫道：「這段時間真的非常感謝舊金山巨人隊一路以來的栽培與照顧，從進入體系到每一次調整與成長，都給了我很大的空間與幫助。」他提到，在巨人的這段日子，不僅讓他持續進步，更讓他深刻認識到職業舞台對球員的高度要求。對於轉戰休士頓，鄧愷威展現積極的態度：「非常感謝休士頓太空人隊的賞識與肯定，讓我能擁有更豐富的機會與挑戰。帶著感恩的心迎接新的階段，新的環境代表新的責任與目標。」鄧愷威將成為繼羅嘉仁、林哲瑄後，隊史第三位披上太空人戰袍的台灣選手。根據外媒《The Athletic》分析，太空人隊目前正積極補強投手深度。由於球隊王牌瓦德茲（Framber Valdez）動向不明，且球隊考慮在新球季採用「6人先發輪值」，這對能負擔長局數、具備先發經驗的鄧愷威來說，無疑是卡位大聯盟的絕佳機會。《MLB Rumors》預測，鄧愷威春訓將以先發方向調整，開季則有望從長中繼出發，成為太空人牛棚的「活棋」。鄧愷威在貼文中也不忘向一路支持他的球迷致謝：「正是因為有你們，我才能在困難的時候堅持，在好的時候提醒自己保持謙虛。」為了新賽季能以最佳狀態迎接新球隊的競爭，鄧愷威先前已忍痛婉拒世界棒球經典賽（WBC）的徵召，選擇專注於大聯盟春訓。貼文一發佈，就有許多球迷湧入留言區替鄧愷威加油，不僅期盼他站穩大聯盟，更希望他能健康地完成整個賽季，「期待可以留在輪值健健康康投一整季」、「無論到哪一隊都為你加油」、「上去大聯盟就站穩，不要下來了」、「希望有一天能吃早餐配你的比賽」。