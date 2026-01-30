我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李灝宇被老虎隊提前放進40人名單，並獲大聯盟官網評為百大新秀遺珠。新球季將於春訓競逐高階內野席位，直指大聯盟舞台。（圖取自／@CodyStavenhagen X）

大聯盟官網《MLB Pipeline》日前公布了2026年百大新秀排行榜，雖然台灣兩大旅美新星林維恩與李灝宇遺憾未能擠進榜單，但他們的潛力並未被忽視。在官網今（30）日釋出的「各隊百大新秀最大遺珠」專文中，奧克蘭運動家與底特律老虎的推薦名額分別由林維恩與李灝宇拿下，顯示兩人距離大聯盟舞台僅一步之遙。此外，兩人都已受邀參加大聯盟春訓，預計也將是3月世界棒球經典賽（WBC）中華隊的核心戰力。年僅20歲的林維恩，雖然在權威媒體《棒球美國》的運動家農場排名高居第4，但此次與百大新秀擦身而過。不過，大聯盟官網的三位新秀專家仍給予高度肯定。官網指出，林維恩在上個賽季以19歲之齡展開職業生涯，不僅展現超齡成熟度，更一路從1A殺上2A層級。他擁有多達4至5種的實戰球路，且控球精準能穩定攻擊好球帶。數據顯示，他去年整季繳出高達33%的揮空率，每9局三振數（K9值）來到驚人的12.1。官網評價他已緊追在阿諾德（Jamie Arnold）與詹普（Gage Jump）之後，這三名強力左投將成為運動家未來幾年最令人期待的投手戰力。22歲的「台灣怪力男」李灝宇，先前已被評選為農場十大潛力三壘手中的第3名。根據最新球探報告，他在打擊、力量、臂力、守備與整體評分上都獲得50分（50為聯盟平均水準，滿分80），跑壘則有55分的高評價。官網分析，身高175公分的李灝宇上季在3A出賽126場，雖然帳面打擊三圍.243/.342/.406看似普通，但球探認為他的實際擊球內容優於數據呈現。憑藉著出色的擊球率與原始力量，加上單季22次盜壘成功的速度展現，老虎隊在去年11月為了避免他在規則五選秀被挑走，已將他放進40人名單。今年春訓他將被納入高階內野競爭組，有機會在開季搶下大聯盟三壘手的先發位置。除了力拚大聯盟春訓，兩位小將也心繫國家隊。如無意外，他們都將入選2月初公布的經典賽台灣隊30人正選名單。林維恩昨日已透過社群媒體向球迷喊話，確認將隨隊前往日本參賽；而李灝宇先前返台時也表達強烈意願。