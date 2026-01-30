我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA全明星賽先發名單近日剛揭曉，洛杉磯湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）意外落榜。這是自2004年以來，詹姆斯職業生涯首度未能入選全明星賽先發陣容。對此，傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）在節目中感性發聲，直言他不希望看到身為「國王」的詹姆斯以替補身分出賽，希望能為這位偉大球員留下最後的體面。自詹姆斯生涯第2年起，他便未曾缺席過全明星賽先發，更寫下連續21年入選的史詩級紀錄。然而，隨著今年票選結果出爐，這位即將年滿41歲的老將未能進入西區先發名單。歐尼爾在《Inside the NBA》節目中排出自己預測的替補名單，其中並未見到詹姆斯的名字。歐尼爾解釋自己的西區替補名單中並未列入詹姆斯，理由並非表現不夠格，而是出於對傳奇的尊重。歐尼爾感嘆：「詹姆斯是少數僅因年齡而放慢腳步的人。我不想看到『國王』從替補出發，我想為他留一份體面。他的表現像全明星嗎？有一點，但我真的不想看到他坐在替補席上。」歐尼爾最後更感謝詹姆斯為籃球運動所做出的一切貢獻。面對外界對「紀錄終結」的討論，詹姆斯本人顯得相當豁達。日前在客場對陣騎士隊賽後，他曾對媒體表示，無論最終結果如何他都能接受。「我始終心懷感激。」詹姆斯表示，「如果我入選了（替補），我會到場參加；如果沒入選，我也知道該如何充分利用這段休息時間。無論哪種結果，對我來說都很好。」詹姆斯昨日回到克里夫蘭對陣老東家時，面對全場致敬影片也罕見流下男兒淚。他坦言自己目前正處於「珍惜每一刻」的狀態，尤其這很可能是他生涯最後一次在這些球場打球。隨著全明星替補名單將於本週末公布，詹姆斯是否會如歐尼爾所願「優雅休息」，或是受教練團青睞延續參賽紀錄，已成為全聯盟討論的焦點。