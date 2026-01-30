我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思遭到不明人士惡意跟車。（圖／微博＠趙露思工作室官微）

中國女星趙露思近日被爆出遭到不明人士惡意跟車，甚至被人闖進飯店偷拍，隱私受到嚴重損害，今（30）日趙露思工作室嚴正發布聲明，譴責惡意跟車和飯店追拍已經嚴重侵犯藝人隱私，並對人身安全構成實質威脅。根據工作室說法，趙露思於結束工作行程後，途中遭遇車輛長時間尾隨，當她抵達目的地後，跟車人員因未能拍攝到畫面，竟擅自衝入飯店及地下車庫進行跟拍；為此工作室強調，該行為不僅干擾公共秩序，也可能引發交通危險，已對相關人員完成證據保全，並保留依法追究法律責任的權利，同時呼籲外界恪守邊界、尊重藝人基本人權。事實上，趙露思近年來的演藝之路並不平順，她在2024年底因健康因素短暫停工，後續證實曾罹患憂鬱症及失語症，一度全面暫停工作調養身心，緊接著2025年她與前經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，事業動向一度充滿不確定性。直到完成合約處理後，趙露思正式簽約新東家「虎鯨文娛」，演藝事業才逐漸回到正軌。隨著新作電視劇《許我耀眼》播出，趙露思以穩定演技與成熟形象再度獲得市場肯定，成功完成事業逆襲，討論度與人氣同步回升。外界也普遍認為，這段低潮期讓她在角色選擇與公眾形象上出現明顯轉變，從甜美系女主角，逐步走向更具層次感的演員定位。日前趙露思也被網友目擊在海南夜市素顏擺攤，親自販售四川點心，讓不少網友認為，她在高強度工作之餘，仍願意以貼近生活的方式與大眾互動，正是其高好感度的重要原因。