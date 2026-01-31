我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玄彬在《韓國製造》有精彩演出，還為戲增重14公斤。（圖／YouTube@Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아）

韓國男星玄彬主演的Disney+原創戲劇《韓國製造》，在去年平安夜上線後大受好評，近日他接受韓媒採訪，罕見放閃妻子孫藝真，不僅透露妻子最喜歡的場景，還驕傲表示：「作品開播那天，她就在社群主動幫我宣傳了」，直接甜翻眾人。玄彬近日接受韓媒採訪時，罕見放閃妻子孫藝真，被問到孫藝真的追劇心得時，玄彬大方表示：「她很喜歡看，因為我在這部劇展現了身為演員從未出現過的模樣」。他也透露孫藝真最喜歡的場景就是自己和鄭雨盛在監獄中的打戲，之後走出監獄，讓別人幫忙點菸的片段，更是被妻子大讚表情跟語氣都超好。除此之外，玄彬還驕傲提到孫藝真在作品開播當天，就主動在社群幫自己宣傳。玄彬也透露與4歲兒子的相處，因為兒子還小，所以無法觀看《韓國製造》，但他說自己為演出情報部特工增重14公斤，所以兒子現在應該覺得自己像個巨人，「是個不好親近的爸爸」，展現出婚後溫暖又幽默的一面。孫藝真日前公開一家三口為她慶祝44歲生日的影片，兒子一邊唱著生日歌，一邊進入倒數模式，嘴巴完全停不下來，孫藝真笑著回「謝謝」，沒想到兒子立刻接話：「吹吧，快吹蠟燭，都做完了就吹吧」，但媽媽堅持儀式感，認真表示：「不行，我要先許願再吹才對！」但兒子完全不買單，直接下最後通牒：「要吹才行啦！吃炸雞吧」。一句話讓孫藝真當場笑到傻眼，母子互動又甜又鬧。除了影片，她也一口氣曬出多張慶生照，今年至少吃了8款不同造型的蛋糕，還收到蛋糕花束與餅乾禮物，生日過得相當充實，孫藝真在貼文中感性寫下：「多虧大家，我度過了一個超幸福的生日，謝謝你們，也愛你們啦！」字裡行間都充滿幸福感。