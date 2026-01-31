我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）告別演唱會在日前圓滿落幕，許多藝人粉絲都到場送他最後一程。（圖／記者葉政勳攝）

資深藝人曹西平（四哥）在去年12月29日於家中猝逝，享壽66歲。而他的追思會《率真・謝幕》在27日落幕，許多藝人及粉絲都到場送他最後一程。昨（30）日，殯葬業者小冬瓜發文點名這次活動的靈魂人物，就是主持人吳建恆。小冬瓜透露主持人需要曹西平非常熟悉又信任的人，「當知道建恆哥願意接下主持棒的那一刻，我心裡懸著的一百顆石頭，終於真正放了下來」，並表示吳建恆真的很懂曹西平。曹西平追思會落幕後，小冬瓜發文點名這次「最後的安可」靈魂人物，就是主持人吳建恆。他表示在籌劃這場「最後的演唱會」時，知道主持人角色非常重要，「不能只是照本宣科，必須是一位曹大哥非常熟悉、且深受信任的人」，在得知吳建恆願意接下主持棒後，才終於放心。小冬瓜透露，吳建恆一開始有些猶豫，本以為是擔心沒經驗，後來得知他是因為覺得有比自己更適合人選。但小冬瓜在透過Jeremy知道吳建恆與曹西平的深厚淵源時，忍不住直呼：「沒有人比他更適合，因為他真的『很懂』曹大哥」。小冬瓜進一步透露曹西平與吳建恆的緣分，兩人在健身房相遇後，曹西平主動提攜後輩，之後吳建恆也成了他最信任的傾聽者，「雖然建恆哥曾在台上開玩笑說『最怕接到曹大哥電話』，因為一講就是一個半小時起跳，從音樂聊到人生，但這正是四哥對朋友毫無保留的信任」。而他也提到當年吳建恆發新書擔心沒人到場支持，曹西平直接二話不說帶著藝人朋友站台撐場，而在曹西平孤單時，吳建恆也主動帶對方吃火鍋，「他們是工作上的夥伴，更是生活中互相扶持的忘年之交」。小冬瓜表示因為兩人多年的緊密關係，才讓吳建恆在籌備會議時，可以馬上抓住重點，連彩排都只簡單回一句「我準備好了」。雖然吳建恆在台上展現穩定的主持功力，但在獻花環節時，還是忍不住在台邊淚水潰堤，讓小冬瓜忍不住表示：「那份不捨與深情，不僅讓我上了一課，原來追思會也能這樣主持，更讓這場活動有了最完美的溫度」。小冬瓜大讚吳建恆是這次活動的靈魂人物，認為沒有他，就不會如此圓滿。而曹西平與吳建恆的深厚友情也感動眾人，讓大家紛紛表示「 生命中還有這樣的情誼，彼此願意承接，毫無保留的傾聽與信任，真不容易」、「建恆真的主持得很好，真情感人」。