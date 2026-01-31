我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在今（31）日主場對陣底特律活塞隊的比賽中，以124：131不敵對手。除了輸球外，球迷最關心的莫過於當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）在第三節因右膝傷勢提前退場。賽後，勇士主帥史蒂夫·科爾（Steve Kerr）針對柯瑞的傷情作出了初步回應。柯瑞在第三節末段一次切入完成進球後，因肢體接觸導致右膝不適，隨即面露痛苦表情並跛行進入休息室，全場留下23分、1籃板與2助攻的數據。科爾在賽後採訪中表示，他不認為這次傷勢屬於「嚴重問題（anything major）」，但也承認這與日前柯瑞缺席對陣波特蘭拓荒者時的右膝痠痛是同一個問題。「他的右膝最近一直存在不適，」科爾坦言，「雖然我不認為情況非常嚴重，但這確實持續影響了他的狀態，球隊將在周日進行更詳細的評估。」自從另一位球星巴特勒（Jimmy Butler）上周因十字韌帶（ACL）斷裂宣告賽季報銷後，勇士隊便陷入苦戰，近6場比賽僅取得2勝4負。今日雖然全隊共有8人得分上雙，其中包括小將桑托斯（Gui Santos）貢獻16分，展現頑強韌性，但最終仍難敵東區榜首活塞隊的火力。這場敗仗讓勇士隊的戰績來到27勝33負，目前暫居西區第8位。雖然領先第9名有3.5場勝差，但在柯瑞傷情不明的情況下，如何守住附加賽席次並在缺乏核心戰力的情況下運作，成為教練團最大的考驗。小將桑托斯在賽後談到隊中老將時表示，這場漫長的賽季讓他對柯瑞與格林等前輩更加敬佩：「他們長年累月堅持這樣做，且始終保持頂尖水準。這真的非常困難，兄弟，這讓我的敬意更深了。」勇士隊接下來將有三天的休整時間，這對柯瑞的恢復至關重要。勇士記者Nick Friedell指出，現在全隊與球迷的目光都集中在柯瑞膝蓋未來幾天的狀況，這將直接決定勇士在2月5日交易截止日前，是否會做出更具侵略性的陣容調整。