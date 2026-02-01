女星吳怡霈近日受邀擔任信驊科技的尾牙主持人，她昨（31）日發文分享現場照片，直言這是自己今年接到過最不可思議，也最緊張的一場尾牙。吳怡霈觀察到信驊科技最近股價飆漲，本來1張股票800多萬，才過一週時間就飆到900萬，由此可見公司實力驚人。吳怡霈更稱讚信驊科技的員工，表示尾牙現場氣氛一點也不吵鬧，反而讓她有種「在參加國際高科技研討會的錯覺」，可見大家都很禮貌、互動得體。
吳怡霈主持股王尾牙 被信驊科技股價嚇傻
「今年接到最不可思議，也最緊張的一場尾牙，莫過於台灣股王——信驊科技。」吳怡霈昨晚在臉書發文，分享她主持尾牙的現場照片，只見吳怡霈身穿氣質禮服，整個人仙氣十足、落落大方，主持中場還不忘與員工們留下合照，親和力十足。吳怡霈也稱讚信驊，「原本想說一張股票800多萬（在我主持那天）已經夠驚人了，沒想到才過一週，一張竟然衝破900萬！這成長速度真的讓我瞠目結舌，實在太扯了。」
為了準備這場尾牙，吳怡霈也坦言自己出發前超緊張，「難不成我要去研讀半導體產業報告嗎？尾牙當天有一大段頒獎，是要頒給擁有『創新研發專利』的工程師們。雖然那些中英文專有名詞我練習了無數次，現場也能流暢地唸出來，但我內心的小聲音一直在說：『我還真的不知道這些專利實質上是在做什麼的（笑）。』」
信驊員工超級得體 吳怡霈讚：像在參加國際研討會
儘管對科技產業不熟悉，但吳怡霈還是相當佩服這群工程師，直言：「這就是所謂的隔行如隔山吧！」吳怡霈更大讚信驊的員工，「明明是主持尾牙，卻有種在參加國際高科技研討會的錯覺。台下的同仁們男生西裝筆挺、女生優雅得體，大家舉著細長的白酒杯，輕聲地寒暄敬酒。這場尾牙一點也不吵鬧，反而有一種極致的專業美感。」
最後，吳怡霈在文末笑說：「如果妳有一張1年從200萬漲到900萬的股票，妳第一件事想幹嘛？」這讓網友不禁猜測吳怡霈是不是也擁有信驊股票？大家見狀紛紛留言，「你的主持費該不會就是一張股票吧」、「能主持股王的尾牙真的很棒耶，可見妳的實力底蘊深厚，替妳開心」、「女神搭股王～絕配」、「跟老闆說你也要抽一張」。
資料來源：吳怡霈臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
「今年接到最不可思議，也最緊張的一場尾牙，莫過於台灣股王——信驊科技。」吳怡霈昨晚在臉書發文，分享她主持尾牙的現場照片，只見吳怡霈身穿氣質禮服，整個人仙氣十足、落落大方，主持中場還不忘與員工們留下合照，親和力十足。吳怡霈也稱讚信驊，「原本想說一張股票800多萬（在我主持那天）已經夠驚人了，沒想到才過一週，一張竟然衝破900萬！這成長速度真的讓我瞠目結舌，實在太扯了。」
為了準備這場尾牙，吳怡霈也坦言自己出發前超緊張，「難不成我要去研讀半導體產業報告嗎？尾牙當天有一大段頒獎，是要頒給擁有『創新研發專利』的工程師們。雖然那些中英文專有名詞我練習了無數次，現場也能流暢地唸出來，但我內心的小聲音一直在說：『我還真的不知道這些專利實質上是在做什麼的（笑）。』」
儘管對科技產業不熟悉，但吳怡霈還是相當佩服這群工程師，直言：「這就是所謂的隔行如隔山吧！」吳怡霈更大讚信驊的員工，「明明是主持尾牙，卻有種在參加國際高科技研討會的錯覺。台下的同仁們男生西裝筆挺、女生優雅得體，大家舉著細長的白酒杯，輕聲地寒暄敬酒。這場尾牙一點也不吵鬧，反而有一種極致的專業美感。」
最後，吳怡霈在文末笑說：「如果妳有一張1年從200萬漲到900萬的股票，妳第一件事想幹嘛？」這讓網友不禁猜測吳怡霈是不是也擁有信驊股票？大家見狀紛紛留言，「你的主持費該不會就是一張股票吧」、「能主持股王的尾牙真的很棒耶，可見妳的實力底蘊深厚，替妳開心」、「女神搭股王～絕配」、「跟老闆說你也要抽一張」。
資料來源：吳怡霈臉書