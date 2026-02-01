我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱薩琳奧哈拉（右）與老公博維爾奇（左）都沒有對外透露她已生病的消息。（圖／美聯社／達志影像）

▲凱薩琳奧哈拉（左）與《小鬼當家》裡的兒子麥考利克金（左），一直維持不錯情誼，還在他名留好萊塢星光大道的典禮上來助陣。（圖／美聯社／達志影像）

在《小鬼當家》前兩集中扮演主角凱文媽媽的加拿大女星凱薩琳奧哈拉，71歲因病去世，目前尚未公布死因。根據歐美媒體報導，醫護人員被傳喚到她家，她那時已經呼吸困難，趕快被轉送到醫院，可惜仍回天乏術。由於她和老公博維爾奇特別對親友隱瞞她生病的消息，大家接到她的死訊才震驚不已，不知道她的健康已亮起紅燈。凱薩琳奧哈拉在《小鬼當家》兩度把麥考利克金扮演的兒子弄丟，發現人不見了，才忙著要趕去跟他會合，緊張兮兮的模樣，是無數觀眾童年的深刻記憶。她在歐美演藝界受到推崇，雖然不是全球觀眾叫得出名字的超級大牌，卻也是大家都能認得出的面孔，而她生前最後一次公開活動，也才發生在兩個多禮拜前，她被認出後很快就離場，可是精神看來頗佳，沒人會覺得她生病。身為凱薩琳最密切的人，她的另一半、《蝙蝠俠大顯神威》與《MIB星際戰警》等大片的美術指導博維爾奇，是極少數知道她生了病、健康陷入危機的人，他們瞞著她的病情不說，以至於親友得知她去世的消息都感到相當震驚，毫無心理準備。就連她的工作原先也是照常安排，她本來在賽斯羅根的影集《片廠風雲》扮演電影公司前任高層、算得上是男主角在業界的師父，第2季已經開拍在即，臨時只好改變計劃，先把其他人的戲拍完，免得影響進度。凱薩琳奧哈拉的離世，讓全球萬千《小鬼當家》的粉絲感傷不已，麥考利克金發文表示想要有更多時間、還有很多話要跟她說，更讓人看出他們戲外也有深厚的情誼，格外令人感傷。