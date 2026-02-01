我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏聯手合作《世紀血案》。（圖／記者林柏年攝）

▲寇世勳在《世紀血案》雖然戲不多，卻是很重量級的客串大咖。（圖／記者林柏年攝）

▲夏騰宏在《世紀血案》扮演林義雄，做了許多功課。（圖／記者林柏年攝）

以台灣史上最重大懸案之一「林宅血案」為劇情主軸的新片《世紀血案》殺青，簡嫚書與楊小黎分別扮演交情極佳的記者與孕婦，看似女性版福爾摩斯跟華生，卻越演越曖昧，兩人都認為彼此的角色愛上對方，聽得客串演出警備總司令的寇世勳直呼：「原來是這樣的片子啊，那我演錯了。」1980年2月28日當時為省議員的林義雄，家中遭人闖入，除了長女林奐均重傷後倖存，雙胞胎幼女與媽媽都身亡，震驚全台，至今兇手尚未查明。《世紀血案》中簡嫚書扮演幼時家住林家隔壁的記者，因此對案情始終記掛在心，長大後繼續追查，懷孕8個月的好友楊小黎則從旁協助，十分盡力，才會讓她們兩個覺得彼此的關係應該「不只是朋友」。片中寇世勳扮演當時的警備總司令汪敬煦，笑言導演徐琨華的爺爺徐梅鄰正好是警總的發言人，因而從長輩那邊應該也對案件知之甚詳，劇情也不會有偏向任何立場。他出現的那一段是被簡嫚書嚴辭訪問，兩人的對白很多，簡嫚書笑言拍戲以來沒碰過那麽多的對白，讓背書從來沒困難的她，被迫把對白錄成音檔，每天聽才能讓自己方便背誦。這場戲簡嫚書的口氣很尖銳，楊小黎負責在旁邊緩和氣氛，她在片中懷孕8個月，不只裝假肚子，還因為有漲奶所以還必須塞很多胸墊，當拍攝下樓梯場面時很自然會大外八，自嘲：「導演想要手腳俐落的孕婦，但我拍完只覺得媽媽很辛苦。」她也慶幸拍那場訪問戲的對手是寇世勳，笑道：「如果不是他很快就ＯＫ，我們會不會要拍到半夜？」同樣在片中戲分不特別多卻很重要的李千娜，飾演簡嫚書的媽媽，卻只有和女兒的童年時期對到戲，片中所有相關人等都會和她牽上關係。夏騰宏就是扮演林義雄，困難之處在於沒有太多影片資料，只能看照片來揣摩對方的神態，且扮演真實存在的人，不能太天馬行空，必須要有說服力。寇世勳提到片子劇情有提到美麗島、林宅血案、228等重大政治事件，他也被分配了許多功課，忍不住罵道：「他X的，一堆東西要我讀，我就拍這麼一天、一場戲，但還是乖乖看。」甚至還重看了侯孝賢的經典名作《悲情城市》。不過因為他是「活過那個年代的人」，舉手投足充滿真實感，導演都讓他一個take過關，不像簡嫚書最高曾經拍到18個take。