▲在致詞過程中，喬科維奇談到艾卡拉茲未來的統治力時，語帶幽默地說：「看來接下來的10年，我還得在賽場上常常見到你……」。（圖／美聯社／達志影像）

在今（1）日結束的2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）男單決賽中，38歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與22歲的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）激戰四盤，最終以2：6、6：2、6：3、7：5惜敗，無緣生涯第25座大滿貫。儘管與紀錄擦肩而過，喬科維奇在賽後頒獎典禮上展現了極致的運動家精神，不僅稱讚艾卡拉茲歷史性的成就，其幽默且真誠的致詞更讓原本緊張的氣氛瞬間變得輕鬆。面對以22歲又272天之齡達成「生涯全滿貫」壯舉的艾卡拉茲，喬科維奇在領獎台上給予了最高評價。他形容艾卡拉茲的成就不僅是「歷史性的（historic）」，更是「傳奇性的（legendary）」。身為10屆澳網冠軍，喬科維奇承認即便自己首盤強勢出擊，最終仍難以抵擋這位年輕新星在場上的展現的體能與全方位技術。在致詞過程中，喬科維奇談到艾卡拉茲未來的統治力時，語帶幽默地說：「祝你職業生涯餘下的路一帆風順。你還很年輕，時間還很充裕——就像我一樣！看來接下來的10年，我還得在賽場上常常見到你……」正當全場觀眾以為他要發表長篇感言時，他隨即調皮地補了一個字：「Not（才怪）！」喬科維奇也感謝了納達爾（Rafael Nadal）的到場，向自己最偉大的對手致意，「我想和坐在看台上的傳奇人物Rafa（納達爾）說幾句。看到你坐在那里而不是在場上，感覺很奇怪，但我只想說，能和你一起在球場上、讓你在此欣賞決賽，是我的榮幸。」喬帥也笑說：「西班牙傳奇人物太多了，感覺今晚像是二對一！這不公平，但還算了。」儘管未能捧起第11座澳網獎盃，喬科維奇在此次賽事的表現依然驚人。他在四強戰擊敗衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），並在決賽與小他16歲的艾卡拉茲鏖戰超過三小時，充分證明自己仍站在網壇巔峰。「我已經贏得夠多了，」喬科維奇在頒獎典禮後表示，「今天的舞台屬於Carlos。他展現了驚人的勇氣與水準，這座冠軍他實至名歸。」隨著艾卡拉茲集齊四大滿貫金盃，這場決賽也被視為網壇世代交替的重要時刻，而喬科維奇的優雅謝幕，更為這場史詩對決增添了一抹溫情。