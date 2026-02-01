我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）男單決賽於今日落下帷幕，塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）在激戰四盤後不敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。賽後，這位傳奇名將在領獎台上發表了一段極具告別意味的感言，坦言連自己都沒想到能再次站在大滿貫決賽的閉幕式上，並向球迷表達了深沉的愛意，引發全網對其即將退役的熱烈討論。在全場「Nole! Nole!」的歡呼聲中，喬科維奇感性地表示：「我準備了贏球感言，也準備了輸球感言。現在是屬於Carlos（艾卡拉茲）的時刻，我想長話短說。這兩週，特別是最後幾場比賽，你們給予了我前所未有的愛與支持，這真的不可思議。」他進一步透露內心的真實想法：「我始終相信自己，但必須誠實地說，我沒想到我還能再一次站在大滿貫賽事的閉幕典禮上。感謝你們推著我前進，上帝知道明天會發生什麼，更不用說6個月或12個月後了。這是一段偉大的旅程，我愛你們！」喬科維奇這番「只有上帝知道未來」的發言，在社群平台r/tennis上掀起軒然大波。許多球迷感到這段致詞充滿了告別的憂傷氛圍，有網友留言表示：「這聽起來很不祥，這是我第一次聽到他親口承認自己可能不會再回到某個賽場。」也有觀點認為，喬科維奇可能意識到這次澳網是他奪下第25座大滿貫的最佳、也可能是最後一次機會，但在天時地利之下仍差臨門一腳，難免感到英雄遲暮。有人預測他將在今年年底退休，甚至可能在擅長的草地賽場溫布頓宣布這是最後一舞。球迷們紛紛感傷地說：「希望他在身體完全垮掉之前，能健康地走向落日餘暉」、「他肯定會去挑戰溫布頓的。但法網和美網，我覺得目前對他來說已經沒戲了」、「他今年年底就會退休了，這顯而易見」「我覺得他可能會宣布溫布頓將會是他最後一項參加的賽事」。成功達成「生涯全滿貫」的艾卡拉茲在接過獎盃後，第一時間也向喬科維奇致謝：「Wow，首先我想談談Novak。你所做的一切真的令人振奮，不只是對網球員或運動員，對全世界的人都是。能和你共享更衣室、共享球場並看你打球，是我的榮譽，謝謝你所做的一切。」儘管喬科維奇未來一年的參賽計畫仍是未知數，但他在墨爾本留下的這段感性告白，無疑為這個傳奇時代的下半場寫下了動人的註腳。