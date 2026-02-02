我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）男單決賽中，西班牙22歲名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）經過四盤大戰後以3：1擊敗10屆冠軍喬科維奇，這也宣告最近9座大滿貫冠軍都由他和義大利名將辛納（Jannik Sinner）包辦，前者5度摘冠，後者則4度稱王。最近9座大滿貫由艾卡拉茲和辛納兩位新生代球星包辦，上一次有其他球員拿下大滿貫是在2023年的美網，由喬科維奇捧起他生涯第24座大滿貫冠軍，之後就進入到「辛納-艾卡拉茲時代」。兩人目前堪稱繼承「費納」、「納喬」之後的新一代「絕代雙驕」時代，上一次有兩名球員包辦近9座大滿貫冠軍的正是喬科維奇和納達爾，他們從2010年法網開始到2012年溫網費德勒奪冠為止，連拿10座冠軍。然後是2018年喬納達爾法網奪冠開始，到蒂姆（Dominic Thiem）2020年美網奪冠為止，連續9年由納喬兩人包辦所有大滿貫冠軍。在更之前費德勒和納達爾也曾在2025法網到2027美網之間連拿11座冠軍，但主要是納達爾拿了全部法網，費德勒包辦剩下的冠軍，不是均分的形勢。艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）目前的ATP積分已達到13650分，這創下歷史上職業生涯積分第4高的紀錄。目前僅次於以下三位傳奇球星：喬科維奇的16950分；費德勒的15903分；納達爾的15390分。有趣的是，雖然艾卡拉茲已經完成了全滿貫紀錄，不過目前除了奧運之外，他還有一座有份量的冠軍還未能拿到那就是ATP年終總決賽賽冠軍，最近10年以來，有7位不同的球員拿過年終賽，其中僅有茲維列夫（lexander Zverev）、喬科維奇和辛納能拿兩次。而且一個巧合是，艾卡拉茲的前輩納達爾生涯拿過N22座大滿貫冠軍，但過去也沒有拿過年終賽冠軍，過去拿過年終賽冠軍的西班牙球員有1998年的科雷查（Àlex Corretja Verdegay）和1976年的奧蘭特斯（Manuel Orantes）。