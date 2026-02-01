我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲網球協會（Tennis Australia）在今年大幅提升了賽事總獎金，總額達到1.115億澳幣，較去年增長了16%。在這一背景下，男單冠軍獎金從2025年的350萬澳幣激增至415萬澳幣。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

隨著2026年澳洲網球公開賽畫下句點，22歲的西班牙球星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）不僅在場上完成了「生涯全滿貫」的歷史壯舉，在場外也迎來了職業生涯最豐厚的一筆獎金收入。根據賽會官方公佈的數據，艾卡拉茲憑藉這座男單冠軍獎盃，成功領走高達415萬澳幣（約合新台幣9135萬元）的冠軍獎金，寫下澳網史上最高額的單一獎金紀錄。然而因為相關稅率，實際到手的可能只有280萬澳幣（約合新台幣6163萬元），少拿將近3千萬台幣（2971萬新台幣，135萬澳幣）。澳洲網球協會（Tennis Australia）在今年大幅提升了賽事總獎金，總額達到1.115億澳幣，較去年增長了16%。在這一背景下，男單冠軍獎金從2025年的350萬澳幣激增至415萬澳幣，漲幅高達19%。相較之下，屈居亞軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）則獲得215萬澳幣的獎金。儘管這筆收入讓喬科維奇的職業生涯總獎金進一步逼近2億美元大關，但僅就本次決賽而言，艾卡拉茲的單場收益幾乎是喬科維奇的兩倍，顯示出新一代球王在商業價值與競技回報上的強大勢頭。儘管415萬澳幣金額驚人，但根據澳洲稅法，外籍球員如艾卡拉茲需繳納約32.5%的稅收，這意味著他實際入袋的獎金約為280萬澳幣。然而，這並不影響他在獎金排行榜上的飛躍。奪得澳網後，艾卡拉茲的生涯總獎金已正式突破6200萬美元，超越多位前輩，升至歷史第五位，僅次於「三巨頭」與莫瑞（Andy Murray）。根據《SPORTbible》報導，外籍球員在澳洲參加大滿貫賽事需遵守當地稅法，冠軍實拿金額經過計算（4,150,000 * 67.5% = 2,801,250），艾卡拉資預計會繳納約135萬澳幣的稅款，最終落入口袋的獎金約為280萬澳幣。冠軍：4150000元（艾卡拉茲）亞軍：2150000元（喬科維奇）四強：1250000元（辛納、茲維列夫）八強：750000元首輪止步：150000元（即便首輪出局，獎金也較去年增長14%）