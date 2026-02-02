我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（右）在大S（左）後親手為她設計紀念雕像，今日將在金寶山舉行揭幕儀式。（圖／大S IG@hsushiyuan）

▲Rosé（左）與火星人布魯諾（右）合作的〈APT.〉今年入圍了年度歌曲獎，有望抱回獎盃。（圖／Rosé IG@roses_are_rosie）

▲老高（左）與小茉（右）結婚多年未生小孩的原因曝光，小茉過去曾坦言她不想打破二人生活的平衡。（圖／妙見神與方臉YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》為你統整今（2）日的娛樂話題搶先看，今日是女星大S（徐熙媛）過世1週年的日子，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像將在金寶山墓園揭幕。第68屆葛萊美頒獎典禮今日在台灣時間上午8點登場，韓流女神Rosé和Bruno Mars合作的洗腦神曲〈APT.〉入圍年度歌曲等大獎。百萬YouTuber老高與小茉近日傳出婚變，兩人年收破3億卻不想生小孩的理由引發討論。大S去年2月2日跟著全家人到日本旅遊期間病逝，享年48歲。今日是她過世1週年的日子，格外令人傷感。徐家人也在金寶山墓園為她設立紀念雕像，由大S老公具俊曄親自設計，安排在今日揭幕。據悉，，象徵夫妻倆綿延不斷的愛，小巧思藏洋蔥。全球樂壇年度最盛大盛事，將於台灣時間2月2日（週一）上午在洛杉磯 Crypto.com Arena隆重登場。本屆入圍名單話題十足，饒舌天王Kendrick Lamar以9項提名強勢領跑，。《NOWNEWS今日新聞》本文為各位統整懶人包，帶大家將資訊一次掌握。百萬YouTuber「老高與小茉」近日傳出婚變，老高的最新影片只有旁白配音，與以往小茉陪在身邊錄影的形式不同，加上頻道停更3個月，這才引發外界揣測。而過去網紅「華語YT之王」分析，老高與小茉年收入破3億，但兩人結婚多年卻遲遲沒有生小孩。對此，小茉曾坦言，是因為自己不想打破目前的平衡，如果要照顧小孩，老高勢必要減少其中一個工作來陪伴孩子，因此他們沒這個打算。