女星大S（徐熙媛）今（2）日逝世滿1週年，這令人心碎的噩耗至今仍是親友心中抹不去的痛。大S的摯友阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》訪問時透露，1年前小S在她與范曉萱、大S都在的四姐妹群組中，傳來一則顫抖的語音訊息，哽咽地說：「熙媛剛剛走了」。阿雅說自己這輩子都忘不了小S當時發出的聲音，「是這麼的悲痛」。
小S語音傳來噩耗 1年前哽咽顫抖：熙媛走了
1年前的今日，大S在日本不幸病逝，噩耗震撼演藝圈。阿雅回憶，當時她正與女兒在國外滑雪，回到室內打開四姐妹的群組，卻聽見小S極度崩潰的聲音。訊息中簡短交代了病情，最後小S語氣顫抖地吐出「熙媛剛剛走了」幾個字。
與小S相識超過30年的阿雅說，她從未聽過小S如此心碎的聲音，這則語音讓她一輩子難忘。阿雅因時差關係當下無法立刻聯繫徐家人，她就這樣獨自在飯店房間的客廳靜坐整夜，隨後才敢聯繫范曉萱，兩人痛哭一場後，阿雅就推掉所有工作，立刻飛回台北陪伴小S兩週。
阿雅飛回台灣陪伴小S 曝她強撐到一半痛哭失聲
在台北陪伴小S的日子裡，阿雅目睹了小S在極度悲慟中掙扎的模樣。她透露，小S當時努力維持生活步調，試著做日常家務，但情緒往往在瞬間崩塌：「很多時刻，上一秒徐熙娣還在廚房做飯，還能聊天，下一秒就會突然失聲痛哭。」
所幸在小S丈夫許雅鈞與女兒們的悉心照料下，小S才漸漸從悲傷中「撐起來」，重新回到自己的生活軌道。阿雅感嘆，大S走得乾脆，風格快狠準，確實是「非常熙媛」的方式。
大S下葬在金寶山 阿雅透露是具俊曄提議的
除了姊妹情深，報導也提到大S最終的安葬地選在金寶山墓園，而非原先考慮的花葬。這項決定源於具俊曄的貼心考量。他認為大S一生愛美，且花葬會隨時間凋謝消失，因此提議讓妻子長眠於能遠眺大海與日出的金寶山。
阿雅對此表示支持，並讚許具俊曄對大S的深情：「歐巴有他思念的方式，這種方式需要被尊重。而且，他是真的非常懂熙媛，很懂思念熙媛的人需要什麼。」 一年過去，雖然大S的身影已遠，但對於具俊曄與S家人來說，那份獨一無二的思念仍以另一種方式延續著。
大S紀念雕像今揭幕 S媽全身黑衣去看女兒
今日徐家人也齊聚金寶山墓園，為大S紀念雕像舉行揭幕儀式，今日的天氣和大S去年下葬當天差不多，寒風瑟瑟、細雨綿綿，彷彿老天爺都在為她掉眼淚。S媽黃春梅一身黑衣在親友攙扶下，稍早抵達現場，參與的藝人好友還包含蔡康永、吳佩慈、黑人陳建州與范瑋琪夫妻檔。
資料來源：《人物》微博
大S紀念雕像今揭幕 S媽全身黑衣去看女兒
