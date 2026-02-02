我是廣告 請繼續往下閱讀

剛加盟日職福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，日前春訓被分發至A組，今（2）日則首度進到牛棚。在軟銀監督小久保裕紀與首席棒球主管（CBO）城島健司的全程緊盯下，徐若熙展現出價值15億日圓（約合新台幣3億元）的身手，完美的投球平衡感獲得兩人的高度評價。徐若熙在去年季後引發日美職棒多支球團的瘋狂爭奪戰，最終以3年推定15億日圓的超大型合約加盟軟銀。今日首度進到牛棚，他與捕手谷川原健太搭擋投出47球，從第16球開始帶入裁判站位進入實戰模擬狀態。除了展現最快158公里的速球，徐若熙今日也穿插測試了曲球與滑球等變化球種，投球節奏穩定且好球率極高。首度近距離觀察徐若熙練投，日媒報導指出，軟銀監督小久保裕紀露出滿意的笑容。小久保監督接受訪問時表示：「第一次親眼看他投球，姿勢真的很漂亮，整體的平衡感非常好。我也注意到他在抬腿動作上有不同的變速與細節，展現出很高的技術含金量。」日媒報導寫道現場側拍紀錄顯示，徐若熙目前的調整狀態進度超前，即便使用的是日職官方用球，控球依然精準，展現出極高的適應能力。由於徐若熙已確定入選2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊，因此他在軟銀春訓的調整備受關注。球團預計讓他在春訓營待到2月中旬，隨後投入國家隊集訓。為了協助徐若熙適應經典賽，小久保監督透露，未來訓練將會交替使用經典賽官方用球與日職用球，並安排他參加Live BP（實戰練投）及隊內紅白戰，透過高強度實戰維持手感。能看出軟銀球團對這位徐若熙展現高度重視，也將全力支援他在日職首季與經典賽的雙重挑戰。