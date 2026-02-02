我是廣告 請繼續往下閱讀

去年連霸失利的中信兄弟今（2）日在屏東基地展開新年度春訓，新任一軍打擊機制教練後藤駿太初亮相，他表示，去年遭日本職棒（NPB）中日龍隊戰力外後，原本想延續球員生涯，但後續收到平野惠一的邀請，「我很認同平野監督的棒球理念，希望能助他一臂之力，所以決定來到台灣。」後藤去年季末遭到中日龍隊戰力外，曾想過繼續等待日職、社會人甚至是獨立聯盟的機會，「在收到平野監督邀請時，我其實還在等待以球員身分繼續打球的機會，後來經過一番深思熟慮，雖然國情不同，但棒球本質是一樣的，加上我很認同平野監督的棒球理念，希望能助他一臂之力，所以決定來到台灣。」轉任教練的第1站就來到台灣，後藤表示，「我一直有當教練的夢想，剛好退役第1年就收到平野惠一監督的邀請，就決定接下這個挑戰。」後藤說，自己曾跟平野當過隊友，關係很不錯，因此收到邀約就立刻決定來台發展。後藤過去效力歐力士猛牛時期，與張奕當過隊友，休賽季的自主訓練也遇過林書逸，「對我來說，台灣球員和教練並不陌生，感覺很親近。」後藤透露，來台前就看過兄弟的相關影片，「知道球迷非常熱情。實際到現場後，更深刻感受到那種狂熱。」教練生涯首站就在台灣，後藤坦言壓力當然有，但真正在場上打球的是選手，「我希望能貼近選手，支持他們以良好的心理狀態上場比賽。我並不認為給予壓力是好事，但我會帶著責任感，盡力回饋期待好成績的球迷們。」駿太現年32歲，出身群馬縣，高中就讀前橋商業高校，是球隊主力兼開路先發，各打過1次春季、夏季甲子園，高中3年共敲出18轟，被視為「打、跑、守」3拍子好手，曾被封為「群馬の鈴木一朗」。2010年日職選秀會，駿太首輪被歐力士指名，由於入團時與前輩後藤光尊同姓，因此登錄名以「駿太」亮相。駿太2011年至2022年季中效力歐力士隊，該年7月被交易至中日龍隊，進入職棒後，駿太在打擊上並未有太多出色的發揮，15年職棒生涯中，僅在2014年賽季打擊率破2成50。雖然打擊表現不出色，但駿太在選手時期的跑壘、守備能力評價極高，2015年曾靠著不死三振搶佔三壘，跑壘速度相當驚人，50公尺短跑更只需要6秒。去年球季駿太在一軍僅出賽22場，17打數敲出4安，打擊率2成35，季末遭到中日隊戰力外，結束15年日職生涯。通算出賽1042場，敲出393安、15轟，生涯打擊率2成16。