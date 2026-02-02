我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將於今年3月點燃戰火，被視為奪冠大熱門的多明尼加隊今（2）日正式宣布由紐約大都會身價高達7.65億美元的超級強打索托（Juan Soto）擔任國家隊隊長。這支集結了多位大聯盟頂尖球星的「銀河戰艦」，將在索托的帶領下全力衝擊隊史第二座經典賽冠軍。年僅27歲的索托上季才剛與大都會簽下一紙15年7.65億美元（約新台幣241億元）的北美職業運動史上最大合約，隨即繳出MVP等級的身手。他在2025賽季全勤出賽160場，狂轟43發全壘打並跑出38次盜壘成功，雙雙創下生涯新高，打擊率2成63、攻擊指數（OPS）高達0.921，標準化攻擊指數（OPS+）為160，最終在國聯最有價值球員票選中高居第三。如今接下隊長重任，無疑是多明尼加陣中定海神針。隨著隊長人選定案，多明尼加的先發打線也堪稱「作弊級」。除了索托之外，陣容還包括多倫多藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、西雅圖水手的羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、坦帕灣光芒的新星卡米內洛（Junior Caminero）、匹茲堡海盜的「怪物游擊」克魯茲（Oneil Cruz）以及亞利桑那響尾蛇的馬堤（Ketel Marte），這條兼具力量、速度與經驗的打線，勢必讓各國投手群聞風喪膽。不讓打線專美於前，多明尼加今日同步公布投手補強名單。匹茲堡海盜牛棚大將桑塔納（Dennis Santana）與奧克蘭運動家資深先發塞維里諾（Luis Severino）確定披上國家隊戰袍。桑塔納去年是大聯盟最耐操的牛棚投手之一，登板70場繳出4勝5敗、防禦率2.18的優異成績，並貢獻13次中繼成功與16次救援成功，將是球隊守護城池的關鍵。而經驗豐富的塞維里諾上季先發29場，雖然戰績8勝11敗，但防禦率4.54且在162.2局中送出124次三振，吃局數能力仍備受肯定，為多明尼加的輪值增添深度。