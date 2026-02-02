我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝金燕分享自己體重以及維持身材方法。（圖／IG@jeanniehsieh___bbb）

51歲的「姐姐」謝金燕擁有170公分的高挑身材，極為自律她總是靠飲食控制、運動來維持體重，昨（1）日她在社群公布自己的體重，僅有46.95公斤的數字嚇瘋許多粉絲，同時她表示自己明明兩個月以來天天吃火鍋，但體重卻不增反減，同時提及自己的進食順序是「菜、菇、肉、蛋、澱粉」，曝光自己維持身材的秘訣。謝金燕在社群平台大方公開體重計畫面，顯示數字僅有46.95公斤，搭配170公分的高挑身形，瞬間引爆網友討論，不過她表示自己並沒有特別節食，反而兩個月以來天天吃火鍋，想不到體重不升反降。為此謝金燕分享自己的「進食順序」，照著「菜類、菇類、肉類、蛋、澱粉」的順序慢慢吃，不僅可以讓身體循序吸收營養，也能更容易掌握飽足感，同時透露自己會再吃到「八分飽」時就停筷，既能享受美食，又不會造成身體負擔，「每天都吃的好開心，很重要快筆記。」謝金燕日前到中國參加實境節目《乘風2024》（浪姐5），因為需要長時間高強度訓練與舞台排練，讓粉絲看了相當心疼，不過她回台後狀態逐漸調整狀況，根據了解，謝金燕預計將於11月現身台東開唱，更預告屆時將有重量級藝人助陣，令粉絲相當期待。從體態管理到舞台表現，謝金燕多年來始終維持高度自律，也難怪被網友封為「時間凍結的姐姐」，每次現身都能再度掀起話題。