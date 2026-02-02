我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（2）日展開新年度春訓，新任二軍打擊策略教練歐文揚（Owen Young）報到，年僅28歲的歐文揚，專長運動科學，來自顯赫的棒球世家他表示，希望能利用自己的專業，幫助球隊奪回台灣大賽冠軍。有趣的是，歐文揚叔叔Delmon Young生涯對戰王建民的打擊率高達4成76，是名副其實的「建仔殺手」，歐文揚笑說，見到王建民本人後，有點變成追星族（Starstruck）。歐文揚出身於純正的棒球世家，父親Dmitri Young與叔叔Delmon Young皆曾在大聯盟效力，談到來台執教的契機，歐文揚表示，兄弟球團在幾週前聯繫他，雙方溝通非常有效率，讓他很快就決定來台。「我想要延續兄弟球團多年來建立的棒球卓越傳統。」歐文揚強調，他希望能利用自己的專業，幫助球隊奪回台灣大賽冠軍。有趣的是，歐文揚的叔叔Delmon Young過去在大聯盟面對王建民時，生涯對戰打擊率高達4成76，是名副其實的「建仔殺手」。對此，歐文揚也打趣地說，回去一定會跟叔叔炫耀，歐文揚透露，過去就知道王建民在大聯盟打球，見到本人後，有點變成追星族（Starstruck）。歐文揚說，「我很喜歡現在的教練團陣容，成員都有非常豐富的經驗。在我眼中，日本、台灣、韓國都是頂級的職棒，對我來說這裡的教練和球員都是大聯盟等級的。」歐文揚擅長運動科學，他表示，「我最喜歡運科的一部分在於它的『客觀性』，這讓我們能精準取得每位球員動作的數據。透過這些數據，我能更精確為他們編排訓練計畫，進而優化他們的身體機制。」歐文揚認為，透過運科，可以彌補選手天賦的不足，「藉由客觀數據的輔助，我們有機會讓他們變得更好。從這個角度來看，運科技術確實縮小了球員之間因天賦而產生的差距。」特別的是，歐文揚年僅28歲，也剛從選手退役，他認為這也是一項優勢，「我喜歡年齡跟球員相近的感覺，但對我這個最年輕的教練來說，最重要的一點是『我可以像球員一樣持續學習』。這讓我們處於相似的學習位置，他們也會因此把我當成自己人。」