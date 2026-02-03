我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年世界棒球經典賽冠軍決戰的最後一幕，大谷翔平讓他當時在洛杉磯天使的隊友楚奧特（Mike Trout）揮空遭三振，當日本隊贏得賽史第三冠的同時，幾乎可以確定的是，3年後的下一屆經典賽將會出現一支史上最強、最可怕、最夢幻的美國代表隊。這屆的美國隊，從賈吉（Aaron Judge）到勞雷（Cal Raleigh），從史肯斯（Paul Skenes）到史庫柏（Tarik Skubal），前一組是美聯MVP的前兩名，後一組是兩聯盟的賽揚獎得主，然而這只是一個比較具體的表象而已，在陣容還沒完全齊集之下，目前的美國隊已擁有去年美聯MVP票選前5名中的4人，另兩位是小魏特（Bobby Witt Jr.）、史庫柏，也包辦國聯MVP票選前6名的3人，包括史瓦柏（Kyle Schwarber）、卡洛爾（Corbin Carroll）和史肯斯。（大家都知道國聯MVP票選第一是誰）回頭看看美國唯一一奪冠的2017年，當時的代表隊陣容中，名列前一年美聯和國聯年度MVP票選前5名者，僅墨菲（Daniel Murphy）與亞瑞納多（Nolan Arenado）2人。當時的美國隊陣容的確稱得上堅強，但大家都知道，確實還稱不上真正菁英中的菁英。論陣容，2023年的美國隊比2017年的還要強，除了楚奧特，還有那屆強到靠北的透納（Trea Turner），頂級球星貝茲（Mookie Betts）、史瓦柏、塔克（Kyle Tucker），還有當時最夯的全壘打製造機阿隆索（Pete Alonso）、前一年的國聯MVP高史密特（Paul Goldschmidt）等等，最終仍在冠軍戰輸給日本，不只如此，過程中也有點小難堪，預賽曾遭墨西哥以11比5痛宰，直到最後一戰以3比2險勝哥倫比亞，才勉強「溜」進複賽。3年前曾經打得有點難堪，決戰最後對決中，代表大聯盟最頂尖實力的打者被大谷三振，這樣的結局刺激著一些曾拒絕加入美國隊的球星，在腦海中悄悄地出現了「下一次我該參戰了吧」的念頭。連兩屆擔任美國隊總教練的狄羅薩（Mark DeRosa）最能感受這樣的「化學效應」。大約是在去年春訓，賈吉就已經主動向退休的洋基前輩，也就是擔任經典賽美國隊投手教練的佩提特（Andy Pettitte）傳達了「我要打」的訊息，狄羅薩得知後大喜，親自打電話給賈吉，得到「百分之百願意」的回應。再來是被喻為當今最強的年輕投手史肯斯，狄羅薩在赴諸行動之前已存著「對方有軍人背景，可能會有意願」想法，就在去年季初，狄羅薩撥通電話後，準備祭出準備好的好辭時，史肯斯直接表明心意，「DeRo，你不用再說了，我百分之百確定加入。我願意為每一位現役軍人做這件事，能把美國國旗印在胸前，對我來說絕對意義非凡。」再來是史庫柏，做為當今最強投手之一，再加上他距離取得自由球員資格只剩一年，狄羅薩原本對他不抱太大希望，所以不敢太主動與他進行連繫，反而是史庫柏時不時來電，大致上都是說「別放棄我，我真的很想去」這類的話。類似的狀況還不少，就是說，美國隊的組隊進度比想像中順利得太多了，但職業運動中，「1+1」不一定會等於2，反而是沒有目標亂加，很可能會小於2，有計劃地相加，卻可能會超過2。上一屆賽事中，吸收不少失敗經驗、收過教訓的狄羅薩便想著，該如何讓每位參戰的選手，功能發揮至最大。也就是說，你不能把所有最大咖的球星都找來，結果某些人場場上，但某些人卻是天天坐板凳，這絕對有傷和氣。狄羅薩接著便是思考一些相當重要的「細節」，比如說，上屆賽事還不夠大咖的小魏特，現在已經是大聯盟最強的游擊手了，首肯再戰美國隊之前，他只尋求一個答案「我會不會場場先發？」得到肯定答案後，小魏特便安心地同意官宣他參戰的動作，如此一來，狄羅薩只需要處理好一件事，就是避免網羅另一位「不先發會很奇怪的游擊手」。狄羅薩真正的「神來一筆」，或許是爭取到剛退休的左投柯蕭（Clayton Kershaw）加盟。找上柯蕭的初始源由是，上屆賽事中，曾因為投手球數限制、避免過勞而影響之後的球季，再加上戰局突出其來的變化，讓美國隊的投手調度出現相當大的問題，這在某種程度上，是導致美國隊在預賽陷入苦戰的主因。當時狄羅薩意識到，如果能有一位投手，沒有必要時不一定要上，但需要時可以吃長局數，那就更好了。本屆賽事籌組戰力時，狄羅薩一直記著這件事，但問題是，大聯盟每一位投手都大咖，處在春訓階段，都有各自的投球計劃，誰願意扛這種吃力不討好的角色？於是狄羅薩突然想到柯蕭。柯蕭最大的好處是已經退休，不需要有球季的投球計劃，且他剛退休，投球實力仍在。再來就是，柯蕭一直很想打美國隊，但好幾次礙於一些問題，像是保險給不了或受傷等，始終無法如願，這次找上他，一定不會有這類問題。那麼問題就只剩下，如果柯蕭真得上不了，會不會對他失禮？這點在評估後也沒事了，選柯蕭進來，除了可能登板投球外，他的角色還有精神領袖，像是史肯斯、頂級新秀投手Nolan McLean就很想跟柯蕭相處，就連史庫柏、巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb）也想跟他取經，柯蕭樂得扮演這樣的角色，於是一切水道渠成。史上最強的美國棒球隊，最後還有一位生涯223勝、3052次三振的準名人堂投手相挺，這絕對是各參賽隊伍會羨慕到瘋掉的事。