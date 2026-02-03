我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳沂（如圖）在日本旅遊，碰上奇妙的靈異事件，網友討論跟著歪樓。（圖／摘自陳沂FB）

出國旅遊碰上靈異事件，不少人都曾有過經驗。但言詞犀利的網紅陳沂，卻在日本仙台的旅館碰上超詭異的情形，她本來熟睡中，卻一直聽到有女生一直說「不好意思」，後來才發現竟是電視自動打開，還在播謎片，螢幕裡是女生在幫歐吉桑脫褲子的畫面。她嘗試把電視機關掉，竟又突然出現繼續在脫褲子的畫面，讓人不知道該害怕還是害羞。陳沂到日本旅遊，卻有此奇妙的遭遇。她在旅館裡被一直自動打開、播謎片的電視機干擾到無法好好睡覺，當電視第2次打開，裡面還是歐吉桑被脫褲子的情景，她突然睡意全消，懷疑是否遇見靈異情況，可是實在太想睡了又關掉，後來想想不對勁搞不好電視機又會打開，讓她感覺真的太煩，所以就自己去開電視看看還播嗎？但當她再次打開就跳回主畫面了。大多數碰到這情形，心裡心上八下之餘，還會帶著點尷尬，陳沂則是馬上想到「在旅館看謎片是要付費的」，該不會被收錢？而且還怕她被認為看謎片的品味太差，就趕快去樓下找櫃台處理，櫃台解釋要欣賞成人頻道的影片，需要透過掃描QR Code再線上付款才能可以，聽聞陳沂房間的詭異現象，坦言還是第一次聽說有這種事。儘管情形相當詭異，旅館櫃台還是先幫陳沂換房間，她則表示：「希望明天不要再被謎片叫醒。」由於網友實在太好奇，各種揣測都有，她還補充說明：「不是訊號干擾。因為剛剛旅館去查同層住戶 ，當下沒有人在看謎片。」這結論讓網友驚覺：「旅館居然查得到有沒有人在看謎片嗎？」討論瞬間歪樓。也有人教她乾脆釜底抽薪：直接把電視機的插頭拔掉！也有人認為因為在播謎片，突然就覺得不恐怖了。更有人好奇褲子到底脫掉了嗎？陳沂則答道：「脫很慢啊，拖台錢那種，一直喊不好意思，慢慢脫。」更有人抱怨：「強迫消費就過分了，至少讓客人選一下番號啊。」顯然這個離奇的故事，讓不少網友很有感。