中職兄弟象傳奇球星、原民會副主委陳義信今（3）日捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他從小的栽培，許多位棒球界人士、前隊友也出席，陳義信致詞時一度哽咽，直言榮工處就是他的家，「以前爸爸媽媽都跟我說，如果沒有榮工處，就沒有現在的陳義信。」陳義信從少棒時期就一路入選國家隊，90年代進入成棒後，成為兄弟象當家王牌，1993、1994年分別奪下22勝、20勝，受封假日飛刀手。他接下原民會副主委後，今日正式將棒球文物捐贈給退輔會，包含陪伴他兩度投出20勝的實戰手套，訴說著對退輔會的感謝。「我沒有忘記初心，謝謝榮工棒球隊對我的栽培，成為現在的陳義信。」陳義信一度講到哽咽，「想把一切榮光都歸還給退輔會，所以我將這些生涯文物捐給退輔會。」今日捐贈儀式上，原民會主委曾智勇、原民會副主委陳義信、退輔會主委嚴德發、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏，以及職棒退役球星如周思齊、張泰山、謝長亨、黃忠義等一票傳奇球星出席，現場見證歷史時刻。退輔會主委嚴德發也被陳義信回饋行為感動，「這些捐贈文物不僅是個人榮耀的見證，更承載著台灣棒球發展、以及榮工棒球隊的歷史意義，未來將以專業方式妥善保存、研究與展示相關文物。」